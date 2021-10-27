Киевский "Большевик" ушел "с молотка": что планируют инвесторы

В ходе разработки концепции инвесторы планируют использовать опыт, приобретенный в процессе работы над ревитализацией прежней территории завода "Арсенал".

Консорциум инвесторов,который приобрел столичный завод "Большевик" на приватизационном аукционе, планирует ревитализировать территорию с учетом интересов всех стейкхолдеров, начнет работу над проработкой концепции.

Об этом сообщила пресс-служба компании UDP под управлением Q Partners бизнесмена Андрея Иванова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Наша задача — превратить угасающий завод в объект, который будет приносить пользу городу, горожанам, государству и будет гармонично вливаться в общегородскую инфраструктуру. Говорить о концепции пока рано — этому предшествует ее детальная проработка", — говорится в сообщении.

В ходе разработки концепции инвесторы планируют использовать опыт, приобретенный в процессе работы над ревитализацией прежней территории завода "Арсенал".

"Мы знаем, в каких общественных и жизненных пространствах нуждается город, его жители, чем живет современная городская среда Киева. Мы понимаем, что работа над этим проектом будет настоящим вызовом, учитывая накопившиеся проблемы с долгами, в частности перед трудовым коллективом, (ситуацию с) целым рядом обязательств перед государством и третьими лицами. Наша команда намерена подойти к работе над объектом максимально бережно, соблюдая интересы всех стейкхолдеров", — объясняют в UDP.

Напомним:

Фонд государственного имущества (ФГИУ) на аукционе "большой приватизации" продал киевский завод "Большевик" компании "Дженерал Коммерс" за 1,429 млрд гривен. Аукцион прошел 27 октября. Стартовая цена завода составляла 1,39 млрд гривен, в торгах участвовали 3 участника. Победителем аукциона стала компания "Дженерал Коммерс".

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