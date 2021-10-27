В австрійських Альпах виникла лісова пожежа: згоріло понад 100 га

Приборкати вогонь поки не вдалося.

У районі австрійського містечка Хіршванг-ан-дер-Ракс виникла одна з найбільших лісових пожеж, яка коли-небудь реєстрували в Альпах.

Вогонь приборкують близько 300 пожежників та вісім вертольотів, пише Euronews.

Горить вже три дні. Протягом цього часу охоплена вогем площа збільшилась від п'яти гектарів до 115.

"Повітряний простір буквально заповнений технікою для боротьби з вогнем. Місцевість практично непрохідна. Просуватися землею дуже складно", - повідомив голова пожежної охорони Нижньої Австрії Дітмар Фарафелльнер.

За його словами, якщо вітер змінить напрямок у бік гірського масиву Австрії Ракс, то приборкати вогонь буде дуже складно.

Як повідомлялося, у Каліфорнії тривають лісові пожежі. Вогонь вже випалив 800 гектарів землі. Почалася евакуація – вже вивезли кілька кемпінгів та ферм.

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