Болгарія закрила кордон для українських туристів

Відповідно до рішення болгарського МОЗ, від 30 жовтня Україна перебуватиме у “червоній” зоні поширення COVID-19.
Міністерство охорони здоров'я Болгарії заборонило в’їзд до країни з туристичною метою для українців. Україну зарахували до “червоної” зони поширення коронавірусу.
Як повідомили в посольстві України в Болгарії, оновлені правила в’їзду будуть діяти від 30 жовтня.
Від цього дня потрапити до країни зможуть тільки ті українці, які мають дозвіл на постійне та довгострокове проживання на території Болгарії, а також члени їхніх сімей. Щоправда, для них також в’їзд не буде безперешкодним.
Під час перетину кордону вони повинні будуть пред’явити цифровий COVID-сертифікат міжнародного зразка про вакцинацію чи перенесення хвороби, одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту, який зробили за 72 години до в’їзду в країну. Діти віком від 12 до 18 років мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, який зробили за 72 години до в’їзду.
У разі ненадання таких документів мандрівники змушені будуть пройти 10-денний карантин.
Нагадаємо, раніше Мальта оновила список країн, з яких туристи не можуть в'їжджати на острів. Україну було зараховано до "темно-червоного списку".