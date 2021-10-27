У Польщі затримали двох українців, які ошукали 380 тисяч осіб: присилали "рахунки" за комуналку

Українців арештували на три місяці.

У Вроцлаві, що у Польщі, затримали двох українців, віком 24 та 25 років, які ошукали або намагались ошукати 380 тисяч поляків.

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Про це повідомляє tvn24.pl.

За даними поліції Нижньої Сілезії, громадяни України відправляли текстові повідомлення із інформацією про борги за комунальні послуги. Там також було посилання на фейковий сайт, де нібито можна було оплатити заборгованість. Шахраї вказували невеликі суми "боргів", а тому деякі потерпілі без зайвих питань переходили на сайт та вносили там свої банківські дані.

"Це були невеликі суми грошей, які часто взагалі не викликали підозри. Метод був заснований на тому, що зловмисники розсилали випадково обраним людям текстові повідомлення з підробленим посиланням, яке перенаправляло їх на сторінку, де вони мали ввести свої дані для входу до мобільного банку. Деякі з жертв, побачивши невелику суму до оплати, переходили за посиланням та вводили свої дані. Таким чином злочинці отримували логіни та паролі, завдяки яким вони отримували доступ до банківських рахунків", - сказав представник пресслужби поліції Нижньої Сілезії Войцех Яблонський.

tvn24.pl

Попри те, що шахраї обманули або намагались обманути майже 380 тисяч осіб, вони встигли привласнити лише кілька десятків тисяч злотих. Проте поліція поки не може остаточно назвати точну суму, оскільки вона постійно зростає. Двох українців у Польщі арештували на 3 місяці. Поліція встановлює всіх причетних до злочину та розшукує спільників затриманих.

Нагадаємо, у Польщі українець потрощив приміщення залізничного вокзалу.

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