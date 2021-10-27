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Оля Полякова завершила епоху "Королеви ночі" та повідомила про підготовку нового шоу

Оля Полякова завершила епоху "Королеви ночі" та повідомила про підготовку нового шоу

Оля Полякова / прес-служба Олі Полякової

Нове шоу отримає назву "Взрослая девочка".

Учора, 26 жовтня, співачка Оля Полякова завершила епоху "Королеви ночі" грандіозним концертом у Палаці спорту та заявила, що готує нове шоу.

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової
Оля Полякова / прес-служба Олі Полякової

Так, артистка під час виступу дивувала глядачів. Вона представила публіці нову пісню. Також зірка заспівала у дуеті з Дзідзьо "Щасливі люди". Окрім цього, на сцені прозвучали такі хіти, як "Белый танец", "Ночная жрица", "Эй, секундочку", "Взрослая Девочка".

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової
Оля Полякова / прес-служба Олі Полякової

До речі, Оля Полякова дивувала глядачів й костюмами. Так, всього для учасників шоу було пошито 183 костюми, з них понад десять були виготовлені спеціально для Олі.

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової
Оля Полякова / прес-служба Олі Полякової

Загалом, для реалізації концертної програми знадобилося 650 світлових приладів, а загальна вага світла, декорацій, обладнання, реквізиту, всієї необхідної техніки становила 245 тонн.

Оля Полякова / © прес-служба Олі Полякової
Оля Полякова / прес-служба Олі Полякової

До речі, співачка зізналася, що вже працює з командою над іншим шоу "Взрослая девочка". Артистка планує, що глядачі зможуть побачить нову концертну програму уже навесні 2022 року.

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