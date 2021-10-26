Очільник МОЗ повідомив, коли стане доступна спецдовідка для людей з протипоказаннями до вакцинації

Очільник МОЗ повідомив, коли стане доступна спецдовідка для людей з протипоказаннями до вакцинації

Однак Ляшко поки не знає, коли документ стане доступний у додатку "Дія".

МОЗ розробляє спецдовідки для українців, які мають протипоказання до вакцинації від Covid-19. Вона стане доступною для українців від 8 листопада.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю Українській правді.

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За його словами, що законодавство вже передбачає таку довідку.

"У нас там є зірочка, де написано, що за обґрунтованих причин людині видається інший документ", - сказав Ляшко.

На запитання, чи зможуть люди підтягувати його собі в "Дії", він відповів, що поки ні.

"У "Дії" можна буде підтягувати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу і ПЛР-тест. Про вакцинацію вже працює, про ПЛР-тест і перенесену хворобу – на підході", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 26 жовтня зафіксовано 19 120 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 734 людини (це максимальна кількість від початку пандемії), 9 738 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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