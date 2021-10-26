Коронавірус у "червоному" Херсоні та області: статистика на 26 жовтня

Коронавірус у "червоному" Херсоні та області: статистика на 26 жовтня

Одужали 226 жителів області, які хворіли на коронавірус.

У Херсонській області за минулу добу зафіксовано 1222 нові лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Всього в області від початку пандемії померло 1 790 людини.

Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook.

Також читайте Ситуація з коронавірусом погіршується щодня: у яких регіонах помирає і хворіє найбільше українців

“За останню добу проведено 1887 ПЛР-досліджень, 490 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1604 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 1222 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 710 жінок та 512 чоловіків. Серед них 83 дитини та 13 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу померли 46 осіб, а одужало 226 людей. Наразі в області 59 980 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

41 251 людина одужала

16 893 людини інфіковані COVID-19

1836 людей померли

В Україні станом на ранок 26 жовтня зафіксовано 19 120 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 734 людини (це максимальна кількість від початку пандемії), 9 738 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Чи дійсно між регіонами неможливо буде проїхати без "ковід"-сертифіката

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання