Коронавирус в "красном" Херсоне и области: статистика на 26 октября

Коронавирус в "красном" Херсоне и области: статистика на 26 октября

Выздоровели 226 жителей области, которые болели коронавирусом.

В Херсонской области за минувшие сутки зафиксировано 1222 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1790 человек.

Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook.

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“За последние сутки проведено 1887 ПЦР-исследований, 490 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1604 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 1222 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 710 женщин и 512 мужчин. Среди них - 83 ребенка и 13 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки умерли 46 человек, а выздоровели 226 человек. В настоящее время в области 59 980 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из них:

41 251 человек выздоровел

16 893 человека инфицированы COVID-19

1836 человека скончались

В Украине по состоянию на утро 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 734 человека (это максимальное количество от начала пандемии), 9738 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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