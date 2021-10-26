Коронавирус в Одессе и области: статистика на 26 октября

Болезнь унесла жизни 37 человек.
Одесская область остается в тройке регионов с наибольшим количеством новых пациентов, инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщили в Минздраве.
За сутки в Одесской области было выявлено 1 605 случаев COVID-19. Из-за осложнений болезни скончались 37 человек.
Как отметили в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:
- заболели 181 812 человек
- выздоровели 147 497 человек
- умерли 3 848 человек
- болеют 30 467 жителей области
Ситуация остается сложной в городе и области. По состоянию на 25 октября в Одессе не хватает коек в "коронавирусных" больницах и сформировалась очередь граждан за кислородными концентраторами.
В частности, в очереди за кислородными концентраторами фонда уже более 20 больных COVID-19. Среди них пациенты с сатурацией кислорода 70–80%.
В Украине по состоянию на утро 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 734 человека (это максимальное количество от начала пандемии), 9738 пациентов выздоровели.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.