Коронавирус в Одессе и области: статистика на 26 октября

Коронавирус в Одессе и области: статистика на 26 октября

Болезнь унесла жизни 37 человек.

Одесская область остается в тройке регионов с наибольшим количеством новых пациентов, инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве.

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За сутки в Одесской области было выявлено 1 605 случаев COVID-19. Из-за осложнений болезни скончались 37 человек.

Как отметили в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 181 812 человек

выздоровели 147 497 человек

умерли 3 848 человек

болеют 30 467 жителей области

Ситуация остается сложной в городе и области. По состоянию на 25 октября в Одессе не хватает коек в "коронавирусных" больницах и сформировалась очередь граждан за кислородными концентраторами.

В частности, в очереди за кислородными концентраторами фонда уже более 20 больных COVID-19. Среди них пациенты с сатурацией кислорода 70–80%.

В Украине по состоянию на утро 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 734 человека (это максимальное количество от начала пандемии), 9738 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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