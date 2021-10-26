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В центре Запорожья вспыхнул масштабный пожар: подробности

В центре Запорожья вспыхнул масштабный пожар: подробности

pixabay.com

Тушить огонь приехали сразу 30 спасателей

На Критом рынке в Запорожье вспыхнул пожар. Огонь охватил самый популярный рынок в центре города поздно вечером.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 26 октября.

Там уже не было ни работников, ни посетителей. Потому обошлось без жертв и пострадавших.

Тушить пожар приехали сразу 30 спасателей. Однако обуздать пламя им удалось только через час. За это время успели дотла выгореть 12 торговых лотков. Четыре десятка киосков удалось спасти от огня.

Кроме того, чрезвычайники не допустили распространения пожара на соседние с базаром административные здания. Сумму ущерба еще должны подсчитать.

А вот что стало причиной возгорания – уже выясняют правоохранители. Предполагается, что кто-то из продавцов рынка мог оставить в киоске включенный в сеть калорифер.

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Напомним, в Киеве в Гидропарке вспыхнул пожар. Дым был виден в километрах, на месте работали спасатели.

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