Коронавірус в Одесі та області: статистика на 26 жовтня

Коронавірус в Одесі та області: статистика на 26 жовтня

Хвороба забрала життя 37людей.

Одеська область залишається в трійці регіонів з найбільшою кількістю нових пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Про це повідомили у МОЗ.

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За добу в Одеській області виявили 1 605 випадків COVID-19. Через ускладнення хвороби померли 37 людей.

Як зазначили у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 181 812 людей

одужали 147 497 людей

померли 3 848 людей

хворіють 30 467 жителів області

Ситуація залишається складною в місті та області. Станом на 25 жовтня в Одесі не вистачає ліжок у "коронавірусних" лікарнях та сформувалася черга громадян за кисневими концентраторами.

Зокрема, у черзі за кисневими концентраторами фонду вже більше 20 хворих на COVID-19. Серед них пацієнти з сатурацією кисню 70-80%.

В Україні станом на ранок 26 жовтня зафіксовано 19 120 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 734 людини (це максимальна кількість від початку пандемії), 9 738 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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