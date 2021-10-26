Ситуація з коронавірусом погіршується щодня: у яких регіонах помирає і хворіє найбільше українців

Ситуація з коронавірусом погіршується щодня: у яких регіонах помирає і хворіє найбільше українців

Загалом жертвами COVID-19 в країні вже стали майже 65 тисяч осіб.

Станом на 26 жовтня в Україні знову зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - за добу померло 734 людини. Найбільше летальних випадків було у Херсонській області, а хворих - у Дніпропетровській.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, найбільше людей за минулу добу померло у Херсонській області - 88, Запорізькій - 55, у Дніпропетровській - 49, у Донецькій області - 41, у Києві та Одеській області - по 37.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1135 випадків;

Вінницька область – 394 випадки;

Волинська область – 555 випадків;

Дніпропетровська область – 1760 випадків;

Донецька область – 1015 випадків;

Житомирська область – 286 випадків;

Закарпатська область – 255 випадків;

Запорізька область – 1335 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 787 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 550 випадків;

Львівська область – 1104 випадків;

Миколаївська область – 508 випадків;

Одеська область – 1605 випадків;

Полтавська область – 889 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 669 випадків;

Тернопільська область – 413 випадків;

Харківська область – 1255 випадків;

Херсонська область – 1222 випадки;

Хмельницька область – 415 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 689 випадків;

Чернігівська область – 325 випадки.

Також за минулу добу понад 19 тисяч українців інфікувалося, до лікарень потрапило майже 3 тисячі людей, а 9 738 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані - 19 жовтня - 538 та 22 жовтня - 614. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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