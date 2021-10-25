Уряд назвав дату відсторонення від роботи невакцинованих: як це відбуватиметься

Уряд назвав дату відсторонення від роботи невакцинованих: як це відбуватиметься

Строк відсторонення триватиме до усунення причин, що його зумовили.

Відсторонювати від роботи невакцинованих чиновників та освітян будуть вже від 8 листопада. Це стосуватиметься тих працівників, для яких щеплення від COVID-19 є обов'язковим.

Про це 25 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Новини України: уряд назвав дату відсторонення від роботи невакцинованих

Відсторонення відбуватиметься шляхом видання наказу або розпорядження керівника. Робитимуть це відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю та частини другої статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Строк відсторонення триватиме до усунення причин, що його зумовили. Виключення стосуватиметься тих працівників, які мають абсолютні медичні протипоказання до проведення щеплення від COVID-19.

Обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної, загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання