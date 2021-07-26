В Сумской области на детей упала крыша от качелей

В Сумской области на детей упала крыша от качелей

Дети, к счастью, не пострадали.

Жительница Ромен Настя Клочко решила покатать 9-месячного сына на качелях в детском парке, но развлечения едва не закончились трагедией.

Об этом пишет издание Все Сумы.

На сиденье рядом посадили 2-летнюю девочку. Однако порадовать детей не получилось: во время катания на них обрушилась крыша от этих самых качелей.

К счастью, детей спас рост: именно по этой причине кусок металла не достал их.

В комментариях местные жители отметили, что качели — старые, и их явно пора списывать.

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Так, одна из жительниц вспомнила, что качалась на них еще в двухлетнем возрасте — тогда как сейчас ей уже 37. Еще одна женщина отметила, что платные аттракционы в парке — в хорошем состоянии, остальные — в ужасном.

Напомним, две туристки едва не упали в пропасть на Сулакском каньоне (Дагестан, РФ). Девушки раскачивались на качелях, но трос внезапно оборвался.

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