В Сумской области на детей упала крыша от качелей

Дети, к счастью, не пострадали.
Жительница Ромен Настя Клочко решила покатать 9-месячного сына на качелях в детском парке, но развлечения едва не закончились трагедией.
Об этом пишет издание Все Сумы.
На сиденье рядом посадили 2-летнюю девочку. Однако порадовать детей не получилось: во время катания на них обрушилась крыша от этих самых качелей.
К счастью, детей спас рост: именно по этой причине кусок металла не достал их.
В комментариях местные жители отметили, что качели — старые, и их явно пора списывать.
Так, одна из жительниц вспомнила, что качалась на них еще в двухлетнем возрасте — тогда как сейчас ей уже 37. Еще одна женщина отметила, что платные аттракционы в парке — в хорошем состоянии, остальные — в ужасном.
Напомним, две туристки едва не упали в пропасть на Сулакском каньоне (Дагестан, РФ). Девушки раскачивались на качелях, но трос внезапно оборвался.