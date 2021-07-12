В России туристки сорвались в каньон с качелей

Качели установлены над двухкилометровой пропастью.
Две туристки едва не упали в пропасть на Сулакском каньоне (Дагестан, РФ). Девушки раскачивались на качелях, но трос внезапно оборвался.
Детали 12 июля сообщил Telegram-канал True Dagestan. Происшествие случилось в Казбековском районе Дагестана.
Друзья туристок снимали событие на память. В какой-то момент девушки попытались затормозить и сорвались в пропасть. Но туристки упали на площадку с настилом, которая расположена ниже качели. Девушки получили незначительные травмы.
Выбраться туристкам помогли очевидцы. На месте инцидента работала полиция. Прокуратура Дагестана по факту инцидента начала проверку.
Напомним, в Перу автобус с пассажирами слетел в пропасть. 17 человек погибли, еще 19 госпитализированы.