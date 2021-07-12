Президент страны Эммануэль Макрон объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации.
Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников. Нововведения касаются врачей и вспомогательного персонала, в том числе людей, которые работают в больницах или осуществляющих уход за больными на дому.
Об этом заявил 12 июля президент страны Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением к стране.
"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса медперсонала и представителей ряда других профессий. Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", — сказал французский президент.
Кроме того, Макрон коснулся еще несколько важных тезисов:
- В рестораны, торговые центры, поезда, самолеты с августа будут пускать только привитых или с отрицательным тестом;
- Дельта-штамм может перечеркнуть все усилия, если не провести массовую вакцинацию;
- Рано или поздно встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения.
Напомним, в ВОЗ заявили о наступлении очень опасной стадии пандемии. Названа причина.