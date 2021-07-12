Президент страны Эммануэль Макрон объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации.

Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников. Нововведения касаются врачей и вспомогательного персонала, в том числе людей, которые работают в больницах или осуществляющих уход за больными на дому.

Об этом заявил 12 июля президент страны Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением к стране.

"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса медперсонала и представителей ряда других профессий. Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября", — сказал французский президент.

Кроме того, Макрон коснулся еще несколько важных тезисов:

В рестораны, торговые центры, поезда, самолеты с августа будут пускать только привитых или с отрицательным тестом;

Дельта-штамм может перечеркнуть все усилия, если не провести массовую вакцинацию;

Рано или поздно встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения.

Напомним, в ВОЗ заявили о наступлении очень опасной стадии пандемии. Названа причина.

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