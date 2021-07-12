Лондон рыдает, Рим неистовствует: реакция болельщиков двух стран на финал Евро-2020

Через 53 года итальянцы во второй раз стали чемпионами Европы, англичане же потеряли лучший шанс впервые завоевать этот трофей.

"Возвращение домой" Кубка Европы, на которое надеялись английские болельщики на стадионе Уэмбли в Лондоне, не произошло — главный трофей Евро-2020 отправился в Рим. О радости в Италии и унынии англичан говорится 12 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Кубок Европы прибыл в столицу Италии уже на рассвете в понедельник, 12 июля. Триумфаторы европейского первенства впервые продемонстрировали трофей сразу с трапа самолета, которым они вернулись из Лондона.

Капитан итальянской сборной Джорджо Кьеллини вышел из автобуса в символической золотой короне и сразу попал в окружение радостных тиффози, которые пришли встречать "королей футбола", вернувшихся домой.

"Мы еще со среды слышали, что Кубок возвращается домой, в Лондон. Мне жаль их, но Кубок отправляется в Рим, и таким образом итальянцы со всего мира смогут насладиться этой победой ", — отметил один из чемпионов, Леонардо Бонучи.

Уже почти сутки итальянцы сходят с ума, празднуя победу. Болельщики купаются в городских каналах и фонтанах, карабкаются на памятники и общественный транспорт. Лишь в Милане из-за слишком эмоционального празднования пострадало 15-ть человек. Ранее, в Лондоне после финального матча в результате столкновений с болельщиками пострадали 19 полицейских.

Английские фаны почти всю неделю пели свой неофициальный гимн It's coming home ( "Это возвращение домой"). Однако одержать первую победу на Чемпионате Европы родоначальникам футбола не помогли ни родные стены, ни многочисленные слова поддержки, которые высказывала даже Елизавета II, вспомнив, как в 1966-м году награждала английскую команду после победы на чемпионате мира.

Болельщики сборной Англии чувствуют себя опустошенными, некоторые говорят, что у них разбито сердце после этого поражения. Однако главный тренер сборной Англии Саутгейт считает, что его команда не заслуживает обвинений в том, что успеха не удалось достичь, признав силу своего соперника в финале.

"Они сделали больше, чем любая другая команда за последние 50 лет. Мои игроки должны гордиться тем, что они сделали. Но надо отдать должное Италии, они были чрезвычайными весь турнир", — подчеркнул он.

Финал Евро-2020: как празднуют в Риме и скорбят в Лондоне

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