Клещи снова активны: почему не стоит недооценивать вред и опасность

Клещи снова активны: почему не стоит недооценивать вред и опасность

Эти небольшие существа могут переносить возбудителей как вирусных, так и бактериальных заболеваний.

Клещи снова активны. Если вы думали, что это явление чисто весеннее, то ошибались. Вцепиться в вас эти паразиты могут весь сезон, до осени. Но сейчас у них снова активная фаза.

Инфекционисты говорят: недооценивать вред, который могут нанести клещи, не стоит. Почему — в материале ТСН.19:30.

Дочь Юлии Черновой клещ укусил 3 месяца назад, а лечатся до сих пор. Шестилетняя Соломика заметила это не сразу, только когда появилось красное пятнышко на ноге. Антибиотики, анализы, посещение врача, и только сейчас Юлия поняла, насколько серьезным может быть укус мелкого паразита.

Боррелиоз, или болезнь Лайма — это бактериальная инфекция, которую переносит клещ. Ежегодно ею заражаются до 5 тыс. украинцев, из них полтысячи детей, подсчитали в Центре общественного здоровья Украины. Носителем инфекции является каждый 3-4 клещ.

Самые активные они в середине весны, и середине-конце лета. Клещи живут далеко не только в лесу, и не на деревьях. Они живут в траве, и на высоте от 20 до 60 см.

Как предотвратить укус клеща:

Одевать закрытую одежду;

Одевать кепку, шляпу, панаму;

Пользоваться репеллентами;

Прогуливаться только тропами и дорожками;

Отдыхая на коврике.

Новости Украины: почему не стоит недооценивать вред, который могут нанести клещи

Напомним, как извлечь клеща. Инструкция от кандидата биологических наук.

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