Как извлечь клеща: инструкция от кандидата биологических наук

Клещи могут напасть и днем, и ночью, а также и при солнечной, и в дождливую погоду.

В самом разгаре прогулки в парках и скверах, а также время пикников в лесах и на берегах рек, а поэтому актуальным остается вопрос — как уберечься от клещей. Ведь их сезон начался весной и продлится до начала осени.

Как правильно извлекать клеща — в студии ТСН рассказал и показал кандидат биологических наук, акаролог Игорь Небогаткин.

Наиболее опасные месяцы — это апрель, май и начало июня. Именно в этот период клещей много, ведь в это время животные размножаются. Сейчас, в июле, опасные так называемые "клещи-невидимки". Когда эти клещи ползают по человеку — их невозможно почувствовать. Они впрыскивают обезболивающее, и их снова невозможно почувствовать.

Как отметил специалист, такие клещи пьют кровь 6 дней. Для того, чтобы прикрепиться, клещ выделяет не только обезболивающее, но и аналог цементной пробки.

"Если вы по каким-то причинам не имеете возможности обратиться к специалисту, такой гаджет -" клещесмык ". Его можно приобрести в ветеринарных аптеках. Вы затягиваете его максимально близко к коже. Далее необходимо крутить в обе стороны, для того, чтобы хотя бы немного разрушить "цементную пробку", которую создал клещ. Далее, в удобную сторону, придерживая кожу, выкручиваем и достаем клеща".

Игорь Небогаткин отметил, что есть риск получить бактериальную инфекцию. Но заражение начнется не раньше, чем через сутки. Если в слюне клеща был вирус — это вирус будет и у вас. Клеща следует отнести на анализы и сдать кровь на иммуноглобулины не ранее, чем через 3 недели.

Гость ТСН: как правильно извлекать клеща - советы от акаролога Игоря Небогаткина

Напомним, что делать, если укусил клещ. Советы Минздрава.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку