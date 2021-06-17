Что делать, если укусил клещ — советы Минздрава

Ежегодно клещи становятся героями многих обсуждений. Об их опасности напоминают врачи в соцсетях и специальные таблички в парках.

Клещи являются переносчиками возбудителей многих заболеваний, в том числе и боррелий. Среди опасных болезней, которые могут развиться после укуса: клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, Крым-Конго геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и др.

Более подробно рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Чем именно опасные клещи

Симптомы при болезни Лайма: на месте укуса — эритема, которая мигрирует, головная боль, ломота в теле, вялость. Эритема — это покраснение различных оттенков, любой формы величиной с 5-гривневую монету. Оно постепенно увеличивается в размерах, не чешется, не бывает горячим, не болит. Все остальные покраснение не исключают болезнь Лайма, но требуют лабораторного подтверждения. Если вовремя не начать лечение, это может привести к поражению кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, и как следствие — инвалидности. Риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: на протяжении суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.

Клещевой энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна. Преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а иногда — к летальному исходу.

Что делать, если укусил клещ

Не паникуйте. Если неподалеку травмпункт — обратитесь туда. Вам помогут правильно вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий.

Если рядом нет врача, используйте специальное устройство для удаления клеща. Его можно приобрести в ветеринарных аптеках. Прижмите устройство к коже, захватите клеща в щель, осторожно пошатайте из стороны в сторону и отожмите в удобную сторону без рывка.

Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если он оторвался, то можно удалить остатки стерильной иглой как занозу, но также считается, что хоботок может выйти сам.

После удаления клеща ранку нужно обработать антисептиком, а руки вымыть с мылом и тоже обработать.

За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу. Не нужно самостоятельно сдавать анализы или принимать антибиотики.

Наблюдайте за местом укуса до появления эритемы. Пятно появляется через 2-30 дней не только в месте укуса, но и в другом месте. При ее появлении — немедленно обратиться к врачу.

Как себя защитить от клеща

Используйте репелленты согласно инструкции.

Выбирайте в парк одежду с длинным рукавом, закрытую обувь, носки.

Во время прогулки старайтесь не входить в траву.

Тщательно осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща невозможно: он движется неощутимо, кусая выделяет анестетических вещество, обезболивающее укус.

Обязательно после возвращения домой проведите тщательный осмотр тех, кто с вами гулял. Особое внимание уделите детям и домашним любимцам. Лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением. Тщательно обследуйте свое тело по схеме: край носков, подколенная впадина, линия трусов снизу и сверху, линия бюстгальтера снизу и сверху, линия волосистой части головы, за ушами и проведите по волосам напоследок. Клещ ползет снизу вверх и отпадает, если не найдет место для прикрепления.

Постирайте и поутюжьте одежду. Не оставляйте такую одежду возле кровати и не ложитесь спать в ней.

Проверьте вещи, которые брали на прогулку: подстилки, сумки.

Существует также вакцина от клещевого энцефалита. Для защиты нужно минимум две дозы.

Напомним, правила безопасности и действия в случае укуса. Чтобы отдых на природе не закончился укусом насекомого, необходимо обезопасить себя и детей.

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