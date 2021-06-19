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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 июня

Associated Press

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти тысячу.

В Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 852 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 2736 выздоровели. Было проведено 49630 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

212097

202

5171

3

202448

181

Винницкая

70977

13

1685

0

68906

25

Волынская

62010

32

1183

1

60154

33

Днепропетровская

135239

44

4395

5

128560

170

Донецкая

90372

23

2329

1

87271

59

Житомирская

88270

20

1779

1

85873

25

Закарпатская

62027

15

1601

1

59969

67

Запорожская

104293

42

2420

3

101064

82

Ивано-Франковская

86602

11

2088

1

84075

29

Киевская

126984

41

2736

3

122666

108

Кировоградская

20554

10

833

0

18890

17

Луганская

26481

9

932

1

25131

73

Львовская

137160

61

3633

2

131643

60

Николаевская

69699

44

1830

3

67363

109

Одесская

140326

33

2960

2

135358

362

Полтавская

77662

21

1841

0

75415

423

Ровенская

79313

21

1204

1

77589

126

Сумская

77673

19

1304

0

75597

124

Тернопольская

69960

6

1195

3

68064

52

Харьковская

148252

63

3471

6

142786

185

Херсонская

35573

30

1123

0

33811

199

Хмельницкая

88749

32

1854

1

86053

51

Черкасская

81542

26

1299

0

79152

108

Черновицкая

79821

24

1788

1

77387

37

Черниговская

57408

10

1338

1

55483

31

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2229044 человека.
  • Выздоровели — 2150708.
  • Летальных случаев — 51992.

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