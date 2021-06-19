Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 июня

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти тысячу.

В Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 852 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 2736 выздоровели. Было проведено 49630 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 212097 202 5171 3 202448 181 Винницкая 70977 13 1685 0 68906 25 Волынская 62010 32 1183 1 60154 33 Днепропетровская 135239 44 4395 5 128560 170 Донецкая 90372 23 2329 1 87271 59 Житомирская 88270 20 1779 1 85873 25 Закарпатская 62027 15 1601 1 59969 67 Запорожская 104293 42 2420 3 101064 82 Ивано-Франковская 86602 11 2088 1 84075 29 Киевская 126984 41 2736 3 122666 108 Кировоградская 20554 10 833 0 18890 17 Луганская 26481 9 932 1 25131 73 Львовская 137160 61 3633 2 131643 60 Николаевская 69699 44 1830 3 67363 109 Одесская 140326 33 2960 2 135358 362 Полтавская 77662 21 1841 0 75415 423 Ровенская 79313 21 1204 1 77589 126 Сумская 77673 19 1304 0 75597 124 Тернопольская 69960 6 1195 3 68064 52 Харьковская 148252 63 3471 6 142786 185 Херсонская 35573 30 1123 0 33811 199 Хмельницкая 88749 32 1854 1 86053 51 Черкасская 81542 26 1299 0 79152 108 Черновицкая 79821 24 1788 1 77387 37 Черниговская 57408 10 1338 1 55483 31

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2229044 человека.

Выздоровели — 2150708.

Летальных случаев — 51992.

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