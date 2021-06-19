Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 июня

За последние сутки количество заболевших увеличилось почти тысячу.
В Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 852 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 40 человек, еще 2736 выздоровели. Было проведено 49630 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
212097
|
202
|
5171
|
3
|
202448
|
181
|
Винницкая
|
70977
|
13
|
1685
|
0
|
68906
|
25
|
Волынская
|
62010
|
32
|
1183
|
1
|
60154
|
33
|
Днепропетровская
|
135239
|
44
|
4395
|
5
|
128560
|
170
|
Донецкая
|
90372
|
23
|
2329
|
1
|
87271
|
59
|
Житомирская
|
88270
|
20
|
1779
|
1
|
85873
|
25
|
Закарпатская
|
62027
|
15
|
1601
|
1
|
59969
|
67
|
Запорожская
|
104293
|
42
|
2420
|
3
|
101064
|
82
|
Ивано-Франковская
|
86602
|
11
|
2088
|
1
|
84075
|
29
|
Киевская
|
126984
|
41
|
2736
|
3
|
122666
|
108
|
Кировоградская
|
20554
|
10
|
833
|
0
|
18890
|
17
|
Луганская
|
26481
|
9
|
932
|
1
|
25131
|
73
|
Львовская
|
137160
|
61
|
3633
|
2
|
131643
|
60
|
Николаевская
|
69699
|
44
|
1830
|
3
|
67363
|
109
|
Одесская
|
140326
|
33
|
2960
|
2
|
135358
|
362
|
Полтавская
|
77662
|
21
|
1841
|
0
|
75415
|
423
|
Ровенская
|
79313
|
21
|
1204
|
1
|
77589
|
126
|
Сумская
|
77673
|
19
|
1304
|
0
|
75597
|
124
|
Тернопольская
|
69960
|
6
|
1195
|
3
|
68064
|
52
|
Харьковская
|
148252
|
63
|
3471
|
6
|
142786
|
185
|
Херсонская
|
35573
|
30
|
1123
|
0
|
33811
|
199
|
Хмельницкая
|
88749
|
32
|
1854
|
1
|
86053
|
51
|
Черкасская
|
81542
|
26
|
1299
|
0
|
79152
|
108
|
Черновицкая
|
79821
|
24
|
1788
|
1
|
77387
|
37
|
Черниговская
|
57408
|
10
|
1338
|
1
|
55483
|
31
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2229044 человека.
- Выздоровели — 2150708.
- Летальных случаев — 51992.