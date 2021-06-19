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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 червня

Associated Press

За останню добу кількість захворілих зросла на майже тисячу.

В Україні станом на ранок 19 червня зафіксовано 852 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 40 людей, ще 2 736 одужали. Було проведено 49 630 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

212097

202

5171

3

202448

181

Вінницька

70977

13

1685

0

68906

25

Волинська

62010

32

1183

1

60154

33

Дніпропетровська

135239

44

4395

5

128560

170

Донецька

90372

23

2329

1

87271

59

Житомирська

88270

20

1779

1

85873

25

Закарпатська

62027

15

1601

1

59969

67

Запорізька

104293

42

2420

3

101064

82

Івано-Франківська

86602

11

2088

1

84075

29

Київська

126984

41

2736

3

122666

108

Кіровоградська

20554

10

833

0

18890

17

Луганська

26481

9

932

1

25131

73

Львівська

137160

61

3633

2

131643

60

Миколаївська

69699

44

1830

3

67363

109

Одеська

140326

33

2960

2

135358

362

Полтавська

77662

21

1841

0

75415

423

Рівненська

79313

21

1204

1

77589

126

Сумська

77673

19

1304

0

75597

124

Тернопільська

69960

6

1195

3

68064

52

Харківська

148252

63

3471

6

142786

185

Херсонська

35573

30

1123

0

33811

199

Хмельницька

88749

32

1854

1

86053

51

Черкаська

81542

26

1299

0

79152

108

Чернівецька

79821

24

1788

1

77387

37

Чернігівська

57408

10

1338

1

55483

31

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 229 044 особи.
  • Одужало – 2 150 708.
  • Летальних випадків –  51 992.

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