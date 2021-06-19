Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на майже тисячу.
В Україні станом на ранок 19 червня зафіксовано 852 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 40 людей, ще 2 736 одужали. Було проведено 49 630 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
212097
|
202
|
5171
|
3
|
202448
|
181
|
Вінницька
|
70977
|
13
|
1685
|
0
|
68906
|
25
|
Волинська
|
62010
|
32
|
1183
|
1
|
60154
|
33
|
Дніпропетровська
|
135239
|
44
|
4395
|
5
|
128560
|
170
|
Донецька
|
90372
|
23
|
2329
|
1
|
87271
|
59
|
Житомирська
|
88270
|
20
|
1779
|
1
|
85873
|
25
|
Закарпатська
|
62027
|
15
|
1601
|
1
|
59969
|
67
|
Запорізька
|
104293
|
42
|
2420
|
3
|
101064
|
82
|
Івано-Франківська
|
86602
|
11
|
2088
|
1
|
84075
|
29
|
Київська
|
126984
|
41
|
2736
|
3
|
122666
|
108
|
Кіровоградська
|
20554
|
10
|
833
|
0
|
18890
|
17
|
Луганська
|
26481
|
9
|
932
|
1
|
25131
|
73
|
Львівська
|
137160
|
61
|
3633
|
2
|
131643
|
60
|
Миколаївська
|
69699
|
44
|
1830
|
3
|
67363
|
109
|
Одеська
|
140326
|
33
|
2960
|
2
|
135358
|
362
|
Полтавська
|
77662
|
21
|
1841
|
0
|
75415
|
423
|
Рівненська
|
79313
|
21
|
1204
|
1
|
77589
|
126
|
Сумська
|
77673
|
19
|
1304
|
0
|
75597
|
124
|
Тернопільська
|
69960
|
6
|
1195
|
3
|
68064
|
52
|
Харківська
|
148252
|
63
|
3471
|
6
|
142786
|
185
|
Херсонська
|
35573
|
30
|
1123
|
0
|
33811
|
199
|
Хмельницька
|
88749
|
32
|
1854
|
1
|
86053
|
51
|
Черкаська
|
81542
|
26
|
1299
|
0
|
79152
|
108
|
Чернівецька
|
79821
|
24
|
1788
|
1
|
77387
|
37
|
Чернігівська
|
57408
|
10
|
1338
|
1
|
55483
|
31
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 229 044 особи.
- Одужало – 2 150 708.
- Летальних випадків – 51 992.