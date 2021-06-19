Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на майже тисячу.

В Україні станом на ранок 19 червня зафіксовано 852 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 40 людей, ще 2 736 одужали. Було проведено 49 630 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 212097 202 5171 3 202448 181 Вінницька 70977 13 1685 0 68906 25 Волинська 62010 32 1183 1 60154 33 Дніпропетровська 135239 44 4395 5 128560 170 Донецька 90372 23 2329 1 87271 59 Житомирська 88270 20 1779 1 85873 25 Закарпатська 62027 15 1601 1 59969 67 Запорізька 104293 42 2420 3 101064 82 Івано-Франківська 86602 11 2088 1 84075 29 Київська 126984 41 2736 3 122666 108 Кіровоградська 20554 10 833 0 18890 17 Луганська 26481 9 932 1 25131 73 Львівська 137160 61 3633 2 131643 60 Миколаївська 69699 44 1830 3 67363 109 Одеська 140326 33 2960 2 135358 362 Полтавська 77662 21 1841 0 75415 423 Рівненська 79313 21 1204 1 77589 126 Сумська 77673 19 1304 0 75597 124 Тернопільська 69960 6 1195 3 68064 52 Харківська 148252 63 3471 6 142786 185 Херсонська 35573 30 1123 0 33811 199 Хмельницька 88749 32 1854 1 86053 51 Черкаська 81542 26 1299 0 79152 108 Чернівецька 79821 24 1788 1 77387 37 Чернігівська 57408 10 1338 1 55483 31

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 229 044 особи.

Одужало – 2 150 708.

Летальних випадків – 51 992.

Попри спеку у столичному центрі щеплень від коронавірусу багатокілометрові черги

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання