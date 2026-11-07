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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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90
Время на прочтение
2 мин

Как не превратиться в льдину, когда дома холодно

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в домах некоторых украинских семей возникают перебои с отоплением.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Наличие отопления не гарантирует, что люди могут им пользоваться

Наличие отопления не гарантирует, что люди могут им пользоваться

В этом году в Украине прогнозируется сложная зима. Усиление российских атак, новые блэкауты и повреждения жилья оставляют граждан в холоде.

Последствия перебоев с энергоснабжением испытывают и жители крупных городов. Около 60% из них зависят от централизованного отопления. В то же время у 20% городских домохозяйств нет резервных источников питания. Отдельную угрозу длительные ограничения электроснабжения и отопления представляют для одиноких пожилых людей, проживающих в многоквартирных домах.

В Министерстве здравоохранения поделились советами, как безопасно сыграться, когда дома нет тепла.

Одевайтесь тепло

В случае отсутствия отопления следует соблюдать правила многослойности в одежде и одевать сразу несколько теплых вещей. Следует обратить внимание на термобелье, одежду из натуральных тканей, вязаные вещи и дополнительный слой из пледа или одеяла.

Употребляйте теплые блюда

Согреться помогут горячий чай, кофе и супы. На случай отключения электроэнергии следует использовать термос, в который заранее налить теплые напитки. В этой посуде в течение нескольких часов можно хранить теплые блюда.

Используйте грелки

Грелки или горячая вода в обычной пластиковой бутылке, замотанной в полотенце, могут согреть кровать и помочь согреться самому.

Выполняйте физические упражнения

«Легкие физические упражнения — даже простая зарядка — это отличный способ согреться. Если замерзли дома — не сидите на месте», — советуют в ведомстве.

Учитывайте естественный свет

В солнечную погоду следует открывать шторы, чтобы в комнату попало как можно больше света, что придаст теплу. Ночью окна следует плотно закрывать, чтобы предотвратить дополнительное охлаждение.

Кроме того, лишний холод может попадать в комнату через щели в окнах — их можно заклеить скотчем или уплотнителем.

Несмотря на распространенное убеждение, алкоголь не помогает согреться. При его употреблении в организме расширяются сосуды, а кровь приливает к поверхности тела, пока внутренние органы теряют тепло.

В Минздраве также отмечают соблюдение правил пожарной безопасности при перебоях с теплоснабжением.

«Не используйте газовую плитку и духовку для обогрева — это может привести к отравлению угарным газом. Свечи и другие источники открытого огня ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра», — отметили в ведомстве.

Раньше мы писали о том, какая одежда лучше согревает, если дома нет отопления. Больше об этом читайте в новости.

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