Як не перетворитися на крижину, коли вдома холодно

Наявність опалення не гарантує, що люди зможуть ним користуватися

Реклама

Цьогоріч в Україні прогнозується досить складна зима. Посилення російських атак, нові блекаути та пошкодження житла залишають громадян у холоді.

Наслідки перебоїв з енергопостачанням відчувають й жителі великих міст. Близько 60% із них залежать від централізованого опалення. Водночас у 20% міських домогосподарств немає резервних джерел живлення. Окрему загрозу тривалі обмеження електропостачання та опалення становлять для самотніх літніх людей, які проживають у багатоквартирних будинках.

Реклама

У Міністерстві охорони здоров’я поділилися порадами, як безпечно зігратися, коли вдома немає тепла.

Реклама

Вдягайтеся тепло

У разі відсутності опалення варто дотримуватися правил багатошаровості в одязі і вдягати відразу кілька теплих речей. Варто звернути увагу на термобілизну, одяг із натуральних тканин, в’язані речі та додатковий шар із пледа чи ковдри.

Вживайте теплі страви

Зігрітися допоможуть гарячий чай, кава та супи. На випадок вимкнень електроенергії слід використовувати термос, в який заздалегідь налити теплі напої. У цьому посуді також протягом кількох годин можна зберігати теплі страви.

Використовуйте грілки

Грілки або гаряча вода у звичайній пластиковій пляшці, замотаній у рушник, можуть зігріти ліжко та допомогти зігрітися самому.

Виконуйте фізичні вправи

«Легкі фізичні вправи — навіть проста руханка — це чудовий спосіб зігрітися. Якщо змерзли вдома — не сидіть на місці», — радять у відомстві.

Реклама

Зважайте на природне світло

У сонячну погоду варто відкривати штори, аби до кімнати потрапило якомога більше світла, що додасть тепла. Вночі вікна слід щільно закривати, щоб запобігти додатковому охолодженню.

Крім того, зайвий холод може потрапляти до кімнати через щілини у вікнах — їх можна заклеїти скотчем або ущільнювачем.

Попри поширене переконання, алкоголь не допомагає зігрітися. При його вживанні в організмі розширюються судини, а кров приливає до поверхні тіла, поки внутрішні органи втрачають тепло.

У МОЗ також наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки при перебоях з теплопостачанням.

Реклама

«Не використовуйте газову плитку та духовку для обігріву — це може спричинити отруєння чадним газом. Свічки та інші джерела відкритого вогню в жодному разі не можна залишати без нагляду», — наголосили у відомстві.

Раніше ми писали про те, який одяг найкраще зігріває, якщо вдома немає опалення. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів

Новини партнерів