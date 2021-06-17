Що робити, якщо укусив кліщ - поради МОЗ

Щороку кліщі стають героями багатьох обговорень. Про їхню небезпеку нагадують лікарі у соцмережах та спеціальні таблички у парках.

Кліщі є переносниками збудників багатьох захворювань, зокрема й борелій. Серед небезпечних хвороб, які можуть розвинутися після укусу: кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, гранулоцитарний анаплазмоз, моноцитарний ерліхіоз, Крим-Конго геморагічна гарячка, геморагічна гарячка з нирковим синдромом, туляремія та інші.

Більш детально розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Чим саме небезпечні кліщі

Симптоми під час хвороби Лайма: на місці укусу – еритема, що мігрує, головний біль, ломота у тілі, млявість. Еритема – це почервоніння різних відтінків, будь-якої форми завбільшки з 5-гривневу монету. Воно поступово збільшується у розмірах, не свербить, не буває гарячим, не болить. Всі інші почервоніння не виключають хворобу Лайма, але потребують лабораторного підтвердження. Якщо вчасно не почати лікування, це може призвести до ураження шкіри, суглобів, м’язів, нервової та серцево-судинної системи, і як наслідок – інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100 %.

Кліщовий енцефаліт починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. Переважно уражується центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а іноді – до летальних наслідків.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Не панікуйте. Якщо неподалік є травмпункт – зверніться туди. Вам допоможуть правильно витягнути кліща та проконсультують щодо подальших дій.

Якщо поруч немає лікаря, використовуйте спеціальний пристрій для видалення кліща. Його можна придбати у ветеринарних аптеках ("кліщосмик"). Притисніть пристрій до шкіри, захопіть кліща у щілину, обережно розхитайте з боку в бік і викрутіть у зручний бік без ривка.

Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо він відірвався, то можна видалити залишки стерильною голкою як занозу, але також вважається, що хоботок може вийти сам.

Після видалення кліща ранку потрібно обробити антисептиком, а руки вимити з милом і теж обробити.

За подальшими вказівками зверніться до лікаря. Не потрібно самостійно здавати аналізи чи приймати антибіотики.

Спостерігайте за місцем укусу на появу еритеми. Пляма з'являється через 2-30 днів не лише у місці укусу, але й в іншому місці. При її появі - негайно звернутися до лікаря.

Як себе захистити від кліща

Використовуйте репеленти згідно з інструкцією.

Обирайте в парк одяг з довгим рукавом, закрите взуття, шкарпетки.

Під час прогулянки старайтесь не заходити у траву.

Ретельно оглядайте себе та своїх близьких щодвігодини прогулянки. Відчути укус кліща неможливо: він рухається невідчутно, кусаючи виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус.

Обов'язково після повернення додому проведіть ретельний огляд тих, хто з вами гуляв. Особливу увагу приділіть дітям та домашнім улюбленцям. Найкраще це зробити в білій ванні з хорошим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло за схемою: край шкарпеток, підколінна впадина, лінія трусів знизу і зверху, лінія бюстгальтеру знизу і зверху, лінія волосяної частини голови, за вухами та проведіть по волоссі на останок. Кліщ повзе знизу вверх і відпадає, якщо не знайде місце для прикріплення.

Виперіть і попрасуйте одяг. Не лишайте такий одяг біля ліжка і не лягайте спати в ньому.

Перевірте речі, які брали на прогулянку: підстилки, сумки.

Існує також вакцина від кліщового енцефаліту. Для захисту потрібно мінімум дві дози. Щеплення потрібно робити тим, хто живе в ендемічних регіонах або планує їх відвідати. Перевірити, чи входить ваш населений пункт в такий регіон, можна на сайті органів місцевого самоврядування. Після укусу кліща вакцина неефективна.

Нагадаємо, правила безпеки і дії у разі укусу. Щоб відпочинок на природі не закінчився укусом комахи, необхідно убезпечити себе і дітей.

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