Літній відпочинок в лісі, парку чи на річці: як вберегтися від укусів кліщів

Кліщі можуть напасти і вдень, і вночі, а також і за сонячної, і за дощової погоди.

Зараз у самому розпалі прогулянки у парках і скверах, а також пікніків у лісах і на берегах річок, а тому актуальним залишається запитання - як вберегтися від укусів кліщів. Адже їхній сезон розпочався навесні і триватиме аж до початку осені. Ці дрібні створіння небезпечні, адже здатні непомітно напасти на людину і можуть переносити збудників вірусних і бактеріальних захворювань.

ТСН.ua підготував матеріал про те, як вберегтися від укусів кліщів та як діяти, якщо це сталося.

Як вберегтися від укусів кліщів

Кліщі живуть у сирих та вологих місцях, а також на прогрітих схилах у траві та кущах. Саме тому варто бути обачними під час прогулянок на природі.

Як уникнути укусів:

Якщо зібралися на такі прогулянки, то перш за все потрібно відповідно одягнутися. Добре підійдуть світлі кофти з рукавами, штани та навіть шкарпетки. Якщо вбрання щільно прилягатиме до тіла, то це зменшить ризик потрапляня кліщів на тіло та укусів.

Для захисту варто використовувати спеціальний засіб, який відлякує кліщів, - репелент. Він може бути у вигляді аерозолю чи крему. Застосовувати його слід згідно з інструкцією.

Якщо ви довго гуляєте на свіжому повітрі, то що кілька годин варто оглядати себе, чи не заліз кліщ. Особливо - вкриті волоссям ділянки тіла.

Після повернення додому краще одразу переодягнутися, а також знову оглянути себе, дітей чи тварин. Одяг варто почистити і випрати. Слід також перевірити інші речі, які ви з собою брали на природу. Сумку, до прикладу, треба добряче потрусити.

Як виявити кліщів

Після повернення додому варто оглянути одяг та тіло. Улюблені місця кліщів - це живіт, пах, пупок, шия, складки під грудьми та під колінами. Укуси цих створінь безболісні, оскільки вони разом зі слиною виділяють анестезувальну рідину. Саме тому відчуття болю виникає лише за кілька годин. Утім, помітити їх можна лише за кілька днів чи тижнів. Дорослі кліщі вміло присмоктуються, а тому припухлість чи свербіж у місці укусу може з'явитися навіть за один-два місяці. Крім того, кліщ збільшується у розмірі, а тому стає помітним.

Якщо комаху помітити одразу, то її буде легше видалити. Але чим більше часу минуло від присмоктування, то виникає більша ймовірність заразитися. Саме тому, якшо побачили на собі кліща, струсніть його. Якщо він вже присмоктався, то якомога швидше витягніть. Рану слід обробити антисептиком, а також можна випити препапарат від алергії.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Якщо ви виявили кліща на тілі, то насамперед слід звернутися до лікаря. Утім, витягнути його можна самостійно за допомогою пінцета або пальцями рук. Кліща потрібно захопити ближче до хоботка і повільно витягувати, обертаючи його навколо своєї осі вбік. Після цього місце укусу слід змастити антисептиком, йодом чи спиртом. Якщо цілу комаху не вдалося витягнути - вона розірвалася, то рештки в ранці слід витягнути стерильною голкою. Після цієї процедури важливо ретельно вимити руки з милом.

Фахівці радять загорнути кліща у вологу марлю, покласти у скляний посуд і щільно закрити кришкою. У лабораторії їх досліджують на наявність збудників бореліозу - інфекційного захворювання.

Утім, навіть після видалення кліща, потрібно кілька тижнів стежити за власним здоров'ям. Якщо підвищиться температура чи з'явиться почервоніння у місті укусу, варто негайно звернутися до лікаря.

Чим небезпечний укус кліщів

Не всі кліщі є збудниками захворювання, але є такі, що переносять небезпечні захврювання. Серед найпоширеніших так звана хвороба Лайма та кліщовий вірусний енцефаліт. Про інфікування можуть свідчити підвищений свербіж, температура тіла, головний біль та почервоніння на тілі.

Хвороби Лайма починається з почервоніння на місці укусу кліща. Цьому передують один-три тижні інкубаційного періоду. Також з'являється головний біль та млявість. Через деякий час збільшуються лімфовузли, ломить тіло, на шкірі з'являється червоне кільце. Якщо не почати лікування на ранній стадії, то це може призвести до ураження шкіри, суглобів, м'язів, нервової системи.

Слід зауважити, що ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: до 24 годин - ймовірність мала, а після 72 годин - наближається до 100%. Саме тому важливо вчасно звернутися до медиків. Більшість пацієнтів, які мають повний курс вживання антибіотиків, повністю одужують. Антибактеріальна терапія триває від 14 до 28 днів.

Кліщовий вірусний енцефаліт має інкубаційний період, який триває від 2 до 30 днів. Хвороба має симптоми як у звичайної застуди: починається з головного болю і гарячки. Потім з'являється нудота, блювота і розлади кишково-шлункового тракту. Через кілька днів з'являються симптоми артриту, виникають проблеми з диханням, а шкіра на обличчі червоніє. Згодом інфекція потрапляє у кров, а тому може призвести до смерті.

У весняно-осінній період важливо бути обачними на природі, аби вберегтися від укусів кліщів. Приміром, торік в Україні зареєстрували 2 745 випадків хвороби Лайма та два випадки кліщового енцефаліту. Загалом, у Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що щорічно до медзакладів звертаються близько 20 тисяч осіб зі скаргами на укуси кліщів.

Новини України: чим небезпечні кліщі

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