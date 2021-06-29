"Все облеплено": в Днепре детскую площадку заполонили клещи

Насекомыми покрыто все конструкции на площадке.

В Днепре на детской площадке обнаружили большое количество голубиных клещей. Ими буквально покрыты все конструкции.

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Об этом сообщает "Наш город".

В Днепре активизировались голубиные клещи. Горожанка обнаружила их во время прогулки с ребенком на одной из детских площадок города. По ее словам, клещи покрыли шины и качели.

"Там качели и колеса — все облеплено", — рассказала женщина.

Голубиные клещи не переносят болезнь Лайма, однако, их укус может вызвать у человека лихорадку, аллергическую реакцию, или "клещевой паралич". Наиболее опасные болезни, которые переносят этот вид клещей — энцефалит и сальмонеллез.

Напомним, что в 11 жителей Львовской области из-за укусов клещей в первом квартале 2021 года диагностировали болезнь Лайма (боррелиоз). Всего в этом году к медикам из-за укусов клещей обратилось уже 40 жителей Львовщины.

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