"Все обліплено": у Дніпрі дитячий майданчик заполонили кліщі

"Все обліплено": у Дніпрі дитячий майданчик заполонили кліщі

Комахами вкрито всі конструкції на майданчику.

У Дніпрі на дитячому майданчику виявили велику кількість голубиних кліщів. Ними буквально вкриті усі конструкції.

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Про це повідомляє "Наше місто".

В Днепре активізувались голубині клещі. Горожанка виявила їх під час прогулянки з дитиною на одній з дитячих площадок міста. За її словами, кліщі вкрили шини та гойдалки.

"Там гойдалки і колеса - все обліплено", - розповіла жінка.

Голубині клещі не переносять хворобу Лайма, проте, їхній укус може викликати у людини лихоманку, алергічну реакцію, чи "кліщовий параліч". Найбільш небезпечні хвороби, які переносять цей вид кліщів - енцефаліт і сальмонельоз.

Нагадаємо, що у 11 мешканців Львівської області через укуси кліщів в першому кварталі 2021 року діагностували хворобу Лайма (бореліоз). Загалом цього року до медиків через укуси кліщів звернулося вже 40 мешканців Львіщини.

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