Англичанка узнала о беременности на девятом месяце и родила дома в гостиной

Англичанка узнала о беременности на девятом месяце и родила дома в гостиной

У женщины уже двое детей.

Жительница английского города Давентри узнала о беременности на девятом месяце, а потому родила у себя дома.

Об этом сообщает издание Daventry Express.

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У англичанки Черил Уорсоп двое детей. По ее словам, была поражена, когда узнала о 34 неделе беременности. Женщина говорит, что несколько месяцев не имела возможности посетить врача. Впрочем, в течение этого не прибавила веса, а также заметила у себя никаких характерных для беременности симптомов.

Вдруг Черил почувствовала боль и обратилась к скорой помощи. Оказалось, что у нее начались схватки. Роды происходили прямо в гостиной. По телефону ее консультировал оператор службы экстренной помощи. Женщина родила здоровую девочку весом 2,7 кг. Девочку назвали Руби.

Прибывшие на место парамедики доставили мать и ребенка в больницу. Через несколько дней их выписали. "Я в шоке. Я очень счастлива, и теперь эта ситуация меня радует", – сказала Черил Уорсоп.

Как сообщалось, в Индии 70-летняя женщина родила сына с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это ее первый ребенок. 70-летняя Дживунбен Рабари и ее 75-летний супруг Мальдхари вместе в браке около 45 лет. Все эти годы они пытались родить ребенка, но тщетно. Пара решила использовать вспомогательные репродуктивные технологии.

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