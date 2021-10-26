Англійка дізналася про вагітніть на дев'ятому місяці та народила вдома у вітальні

Англійка дізналася про вагітніть на дев'ятому місяці та народила вдома у вітальні

Жінка вже має двох дітей.

Мешканка англійського міста Давентрі дізналася про вагітність на дев'ятому місяці, а тому народила у себе вдома.

Про це повідомляє видання Daventry Express.

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Англійка Черіл Уорсоп має двох дітей. За її словами, була вражена, коли дізналася про 34 тиждень вагітності. Жінка каже, що протягом кількох місяців не мала можливості відвідати лікаря. Утім, протягом цього не набрала ваги, а також помітила у себе жодних характерних для вагітності симптомів.

Раптом Черіл відчула біль і звернулася до швидкої допомоги. Виявилось, що у неї почалися перейми. Пологи відбувалися просто у вітальні. Телефоном її консультував оператор служби екстреної допомоги. Жінка народила здорову дівчинку вагою 2,7 кг. Дівчинку назвали Рубі.

Парамедики, які прибули на місце, доставили матір та дитину до лікарні. За кілька днів їх виписали. "Я в шоці. Я дуже щаслива, і тепер ця ситуація мене радує", - сказала Черіл Уорсоп.

Як повідомлялося, в Індії 70-річна жінка народила сина за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Це її перша дитина. 70-річна Дживунбен Рабарі та її 75-річний чоловік Мальдхарі разом у шлюбі близько 45 років. Всі ці роки вони намагалися народити дитину, проте марно. Пара вирішила використати допоміжні репродуктивні технології.

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