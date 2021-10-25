В России пьяный пассажир в трамвае помочился на девочку

В России пьяный пассажир в трамвае помочился на девочку

На кадрах видно, как мужчину, который занял место в трамвае, начинает мочиться прямо на сиденье впереди.

В российском Екатеринбурге неадекватный мужчина в общественном транспорте помочился на школьницу.

Видео активно распространяют в Сети.

На кадрах видно, как человек, который занял место в трамвае, начинает мочиться прямо на сиденье впереди. На этом месте сидела маленькая девочка с мамой. Женщина резко отдернула ребенка с места. Другие пассажиры выгнали хулигана на улицу. По их словам, мужчина был сильно пьян.

Напомним

В России пьяный пассажир в троллейбусе помочился на девочку

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