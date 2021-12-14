Пьяный водитель в Харькове разбил 4 авто

Уровень алкоголя в его крови в десять раз превышает норму.
Четыре разбитых автомобиля и один пострадавший — пьяный водитель спровоцировал масштабную аварию в спальном районе Харькова.
Об этом идет речь в ТСН.14.00.
Сначала врезался в одну легковушку и пытался убежать. Не удержал руль на скорости и протаранил еще две машины. В одном из поврежденных авто водитель получил многочисленные ушибы, его забрали в больницу. Остальные водители чудом избежали травм и отделались испугом.
40-летний мужчина, совершивший аварию, оказался пьяным. Драгер показал, что уровень алкоголя в его крови в десять раз превышает норму. Это как выпить около полбутылки водки.
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