В зоне ООС нашли застреленным военнослужащего из Кривого Рога

В зоне ООС нашли застреленным военнослужащего из Кривого Рога

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

В зоне ООС на посту обнаружили бойца Нацгвардии с пулевыми ранениями. По предварительной версии, он застрелился.

Также читайте В Волынской области застрелился 28-летний полицейский

Об этом сообщают "СВОИ".

По информации издания, тело мужчины с несколькими огнестрельными ранениями было обнаружено на одном из постов в зоне проведения ООС. Предварительно известно, что военнослужащий был в этот момент нетрезв, а накануне поссорился с женой.

В воинской части 3011 г. Нацгвардии Украины смерть военнослужащего подтвердили, но пока никаких комментариев по этому поводу не дают.

Напомним, что в Кривом Роге на территории воинской части №3011 Нацгвардии Украины нашли 21-летнего призывника из Херсонской области в бессознательном состоянии с травмой головы.