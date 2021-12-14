Самые дешевые автомобили, которые можно пригнать с аукциона США

Хорошие варианты попадаются даже в маленьком бюджете.

Пригнать автомобиль из Америки уже давно стало обыденным делом, но машин на площадках очень много. Так что приобрести авто можно почти на любой бюджет.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку лучших автомобилей, которые можно приобрести за небольшой ценник. Конечно, речь идет об автомобилях, на которых можно спокойно и не стыдно передвигаться, поэтому всевозможных "мертвецов" мы пропускаем.

Начнём с Dodge Dart 2012 года. Такое авто под ключ вам обойдется в 5000 долларов (примерно 135 000 грн). За эти деньги автомобиль получит двигатель на 1.4 литра с турбиной и механическую коробку передач. Также, чем больше пробег в авто, тем она дешевле. Двигатель не скажем, что сильно ресурсный, но серьезных проблем он не должен приносить. Комплектация хорошая: кондиционер, электропакет, круиз-контроль и подогрев сидений.

uk.wikipedia

Далее, если вам нужен обычный надежный автомобиль, то присмотритесь к Volkswagen Jetta 2010 года. Со всеми платежами и ремонтом он обойдется в 6000 долларов (примерно 162 000 грн). Здесь вы получите достаточно мощный двигатель на 2.5 литра, обычную надежную АКПП и адекватную комплектацию. Если вы не гоняетесь за годом производства авто, покупайте и не думайте.

drive2.ru

Перед вами харизматичный малыш Fiat 500 2012 года. Он будет стоить готовым в Украине около 6500 долларов (примерно 175 500 грн). Двигатель обычный на 1.4 литра с АКПП. Американская версия выгодно отличается от Европейской тем, что у нее обычная автоматическая коробка передач, а не робот, что очень положительно влияет на комфорт водителя. Такой автомобиль хорошо подойдет для начинающего водителя – недорогой, надежный и имеет маленькие габариты, чтобы не пугаться на улицах города.

bidfax.info

Nissan Sentra – выбор №1 среди каршеринга и таксистов, и это не просто так. За авто 2014 нужно будет выложить 7000 долларов (примерно 189 000 грн). И за довольно скромный ценник вы получите очень надежный автомобиль с двигателем на 1.8 литра и АКПП. Комплектация обычная, но даже в ней есть кондиционер, подогрев сидений и электропакет. Для обычных поездок Nissan Sentra подходит идеально, учитывая современный дизайн и японскую надежность.

https://www.ap.ge

И бестселлер среди бюджетных американских автомобилей – Ford Fiesta 2015 года. Такой автомобиль будет стоить 7500 долларов (примерно 202500 грн). Двигатель на 1.6 литра и АКПП – все что нужно неприхотливому начинающему водителю или девушке. Машина комфортная, с интересным дизайном и достаточно надежная. Но если что-нибудь сломается, найти детали вообще не проблема.

https://plc.ua

Если вы подыскиваете себе варианты из США, обязательно ищите автомобили с целыми подушками безопасности – тогда вы будете уверены в своей безопасности.

Напомним, что можно купить на автомобильном рынке Украины до 6 тысяч долларов.