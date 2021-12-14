Семь человек погибли в аварии микроавтобуса в Венгрии

Пассажиры были мигрантами.
В смертельном автотроще в Венгрии погибли семь человек. Четверо – госпитализированы.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
В полиции рассказывают, что автобус с сербскими номерами отказался остановиться на пограничном блок-поста для проверки, и на скорости врезался в дом и перевернулся. Все пассажиры в салоне были мигрантами.
Водитель выжил и уже дает показания. Против него возбуждено уголовное дело о торговле людьми и причинение смертельного ДТП.
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