Семь человек погибли в аварии микроавтобуса в Венгрии

Семь человек погибли в аварии микроавтобуса в Венгрии

Пассажиры были мигрантами.

В смертельном автотроще в Венгрии погибли семь человек. Четверо – госпитализированы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В полиции рассказывают, что автобус с сербскими номерами отказался остановиться на пограничном блок-поста для проверки, и на скорости врезался в дом и перевернулся. Все пассажиры в салоне были мигрантами.

Водитель выжил и уже дает показания. Против него возбуждено уголовное дело о торговле людьми и причинение смертельного ДТП.

Новости мира: в Венгрии семь человек погибли в автотроще с участием автобуса

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