Медведь атаковал рыбаков в РФ: подробности страшной схватки боксера со зверем

Боксер, который принимал участие в чемпионатах России и других национальных соревнованиях, пытался застрелить медведя.

23-летний Илья Медведев был на рыбалке на реке Иртыш в России, когда на него и его товарища-рыбака Вячеслава Дудника, 48 лет, внезапно напал медведь.

Зверь быстро нанес ранения одному мужчине, а затем напал на профессионального боксера, пишет Yahoo News Australia and agencies.

Другой 41-летний рыбак Денис Чеботарь держал свою небольшую лодку на берегу реки, когда услышал отчаянные крики: Медведь!».

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Он бросился в лес на помощь друзьям и услышал выстрелы. «Когда я приехал на место, то увидел Славу мертвым», — сказал он.

Боксер, который принимал участие в чемпионатах России и других национальных соревнованиях, пытался застрелить зверя, но тот выбил пистолет у него из рук, после чего тот дрался с ножом. «Илья добивал медведя ножом», — сказал Чеботарь. Наконец боксер убил медведя, но получил тяжелые ранения. Чеботарь оттащил «чуть живого» Илью к лодке и доставил в ближайшую больницу. Сейчас он находится в реанимации в «тяжелом состоянии» с рваными травмами головы и тела, сообщают официальные ресурсы Уватского района Тюменской области. По факту нападения медведя следователи начали расследование.

Отметим, в 2019-м Медведев выиграл золотую медаль в весовой категории до 64 кг на чемпионате Вооруженных сил РФ по боксу.

Напомним:

Новости мира: из-за чего в Японии застрелили медведя

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