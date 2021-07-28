В России медведь напал на группу туристов: есть погибший

В России медведь напал на группу туристов: есть погибший

Это второй подобный случай в "Ергаки" с начала летнего туристического сезона.

В Российской Федерации во вторник, 27 июля, на территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае медведь напал на группу из четырех туристов, совершавших спортивный категорийный поход.

Об этом сообщается на сайте парка.

Отмечается, что в результате инцидента в районе 9 озер хребта Араданский один из путешественников погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.

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"На территории Араданского хребта дирекция парка не осуществляет регулирование численности медведей из-за отсутствия сил и средств", — говорится в сообщении.

Это второй подобный случай в "Ергаки" с начала летнего туристического сезона.

В связи с этим дирекция парка обратилась к местным властям с предложением о закрытии или ограничении территории для посещения и призвала туристов отложить свою поездку в этом направлении до принятия официального решения.

Напомним, что в результате нападения медведя на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в июне погиб подросток, а еще один человек травмировался.

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