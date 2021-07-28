28 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

28 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в 1858 году отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

Какой сегодня день

28 июля — в мире отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом, День PR-специалиста, в Украине — День крещения Киевской Руси.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Ежегодно 28 июля во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его основания стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

Первый подобный День был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой календарь, таким образом Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус.

День PR-специалиста

Ежегодно 28 июля свой неофициальный профессиональный праздник отмечают PR-специалисты.

PR-специалист — современная профессия, которая заключается в умении создавать имидж и правильно презентовать бренды, политических деятелей, бизнесменов, артистов, спортсменов и в том числе к задаче PR-специалиста принадлежит нахождения нужных контактов, ведения переговоров, организация пресс-конференций, налаживание коммуникации между бизнесом (лицом) и целевой аудиторией и многое другое.

Целью Дня PR-специалиста является привлечение общественного внимания к этой новой, однако необходимой в современном мире профессии; повышение осведомленности о ней; благодарность пиарщикам за их деятельность.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Владимир, Василий, Петр и Андрей.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

28 июля православные чтят память Владимира Крестителя и празднуют День крещения Киевской Руси, мучеников Кикира и Улиты.

День крещения Киевской Руси

С 2008 года День крещения Киевской Руси был объявлен государственным праздником Украины. Отмечается этот праздник 28 июля — в день памяти князя Владимира — крестителя Киевской Руси.

Дата празднования выбрана в честь даты смерти князя Владимира Крестителя — 15 (по новому стилю — 28) июля 1015.

Владимир Святославович, сын князя Святослава Игоревича, родился около 960 года в Киеве. Он занял княжеский престол в 979 году, а в 988 году Владимир принял христианство и крестил Русь.

Благодаря крещению государства образовалась восточная православная цивилизация, а Киев получил статус центра духовенства. Кроме того, решительный шаг Владимира Великого приблизил Киевскую Русь в Европу, которая уже была христианской. Таким образом, для государства открылась возможность развития и установления внешнеполитических отношений.

Мученики Кикира и Улита

Мать Улита и ее сын Кикир пострадали за веру во время гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана в III-IV вв. Улита была молодой вдовой, Кирик — ее сын тоже был сторонником христианского учения. Улита вместе с Кириком бежали из города, но однажды ее узнали на улице и привели на суд.

У Улиты отобрали сына и стали пытать ее. Кирик, наблюдая страдания матери, сказал, что тоже является последователем Христа, после чего его также замучили, а в конце обезглавили. Одна из рабынь Улиты нашла тела мучеников и похоронила их.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Считалось, что женщинам в этот день нужно было хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила.

В народные День памяти святых Кирика и Улиты считался одним из самых страшных летних дней. В этот день старались не работать, чтобы не убил гром и не начался мор скота.

Приметы:

Дождь с утра — к солнечного дня.

Южный ветер подул — погода ясной будет. Восточный — к ветреной и дождливой погоды, которая простоит несколько дней.

Туман вечером — к дождю.

Кузнечики громко стрекочут — к жаре.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит употреблять алкоголь, поскольку это может иметь пагубные последствия для репутации и отношений с другими людьми.

Еще не желательно сплетничать и наговаривать плохие слова на других. Все зло слова вернутся к вам бумерангом.

Нельзя ссориться, сквернословить, злиться и завидовать.

Что произошло в этот день

1648 — Закончился длиннодневный кровопролитный бой кварцяного войска Речи Посполитой против казацко-крестьянских сил Кривоноса под Полонным.

1697 — Экспедиция казака Владимира Атласова высадилась на Камчатке.

1765 — в Петербурге выдается Указ о ликвидации полкового устройства на Слобожанщине.

1834 — открытие Киевского университета.

1858 — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

УНИАН

1862 — начало золотой лихорадки в Монтане (США).

1896 — во Флориде основан город Майами.

1914 — начало Первой мировой войны.

1916 — запрет импорта опиума и кокаина в Великобритании.

1917 — (15 июля ст.с.) Малый Совет УНР утвердила личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко.

1942 — наркомом обороны СССР подписан приказ № 227, известный под названием "Ни шагу назад!", Которым запрещался любой отступление и вводил персональная ответственность командиров, политработников и бойцов перед военными трибуналами за невыполнение приказа.

1991 — создан Союз офицеров Украины.

1992 — в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении.

1994 — принятие конституции Молдовы

2000 — Впервые отмечался день системного администратора.

2014 — украинские войска освободили от российских оккупантов Авдеевку.

Кто родился в этот день

1804 — Людвиг Фейербах, немецкий философ, сын криминалиста и философа Ансельма Фейербаха.

1810 — Аполлон Мокрицкий, украинский живописец и педагог.

1880 — Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР († 1951).

1904 — Павел Черенков, советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1958).

1911 — Щербаненко, итальянский писатель украинского происхождения.

1912 — Игорь Муратов, украинский поэт, переводчик, драматург.

1940 — Владимир Симоненко, украинский джазовый пианист, музыковед

1987 — Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".

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