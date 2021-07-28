28 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в 1858 году отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.
Какой сегодня день
28 июля — в мире отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом, День PR-специалиста, в Украине — День крещения Киевской Руси.
Всемирный день борьбы с гепатитом
Ежегодно 28 июля во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его основания стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.
Первый подобный День был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой календарь, таким образом Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус.
День PR-специалиста
Ежегодно 28 июля свой неофициальный профессиональный праздник отмечают PR-специалисты.
PR-специалист — современная профессия, которая заключается в умении создавать имидж и правильно презентовать бренды, политических деятелей, бизнесменов, артистов, спортсменов и в том числе к задаче PR-специалиста принадлежит нахождения нужных контактов, ведения переговоров, организация пресс-конференций, налаживание коммуникации между бизнесом (лицом) и целевой аудиторией и многое другое.
Целью Дня PR-специалиста является привлечение общественного внимания к этой новой, однако необходимой в современном мире профессии; повышение осведомленности о ней; благодарность пиарщикам за их деятельность.
День ангела сегодня
День ангела (именины) празднуют: Владимир, Василий, Петр и Андрей.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
28 июля православные чтят память Владимира Крестителя и празднуют День крещения Киевской Руси, мучеников Кикира и Улиты.
День крещения Киевской Руси
С 2008 года День крещения Киевской Руси был объявлен государственным праздником Украины. Отмечается этот праздник 28 июля — в день памяти князя Владимира — крестителя Киевской Руси.
Дата празднования выбрана в честь даты смерти князя Владимира Крестителя — 15 (по новому стилю — 28) июля 1015.
Владимир Святославович, сын князя Святослава Игоревича, родился около 960 года в Киеве. Он занял княжеский престол в 979 году, а в 988 году Владимир принял христианство и крестил Русь.
Благодаря крещению государства образовалась восточная православная цивилизация, а Киев получил статус центра духовенства. Кроме того, решительный шаг Владимира Великого приблизил Киевскую Русь в Европу, которая уже была христианской. Таким образом, для государства открылась возможность развития и установления внешнеполитических отношений.
Мученики Кикира и Улита
Мать Улита и ее сын Кикир пострадали за веру во время гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана в III-IV вв. Улита была молодой вдовой, Кирик — ее сын тоже был сторонником христианского учения. Улита вместе с Кириком бежали из города, но однажды ее узнали на улице и привели на суд.
У Улиты отобрали сына и стали пытать ее. Кирик, наблюдая страдания матери, сказал, что тоже является последователем Христа, после чего его также замучили, а в конце обезглавили. Одна из рабынь Улиты нашла тела мучеников и похоронила их.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- Считалось, что женщинам в этот день нужно было хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила.
- В народные День памяти святых Кирика и Улиты считался одним из самых страшных летних дней. В этот день старались не работать, чтобы не убил гром и не начался мор скота.
Приметы:
- Дождь с утра — к солнечного дня.
- Южный ветер подул — погода ясной будет. Восточный — к ветреной и дождливой погоды, которая простоит несколько дней.
- Туман вечером — к дождю.
- Кузнечики громко стрекочут — к жаре.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит употреблять алкоголь, поскольку это может иметь пагубные последствия для репутации и отношений с другими людьми.
- Еще не желательно сплетничать и наговаривать плохие слова на других. Все зло слова вернутся к вам бумерангом.
- Нельзя ссориться, сквернословить, злиться и завидовать.
Что произошло в этот день
- 1648 — Закончился длиннодневный кровопролитный бой кварцяного войска Речи Посполитой против казацко-крестьянских сил Кривоноса под Полонным.
- 1697 — Экспедиция казака Владимира Атласова высадилась на Камчатке.
- 1765 — в Петербурге выдается Указ о ликвидации полкового устройства на Слобожанщине.
- 1834 — открытие Киевского университета.
- 1858 — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.
- 1862 — начало золотой лихорадки в Монтане (США).
- 1896 — во Флориде основан город Майами.
- 1914 — начало Первой мировой войны.
- 1916 — запрет импорта опиума и кокаина в Великобритании.
- 1917 — (15 июля ст.с.) Малый Совет УНР утвердила личный состав Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко.
- 1942 — наркомом обороны СССР подписан приказ № 227, известный под названием "Ни шагу назад!", Которым запрещался любой отступление и вводил персональная ответственность командиров, политработников и бойцов перед военными трибуналами за невыполнение приказа.
- 1991 — создан Союз офицеров Украины.
- 1992 — в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении.
- 1994 — принятие конституции Молдовы
- 2000 — Впервые отмечался день системного администратора.
- 2014 — украинские войска освободили от российских оккупантов Авдеевку.
Кто родился в этот день
- 1804 — Людвиг Фейербах, немецкий философ, сын криминалиста и философа Ансельма Фейербаха.
- 1810 — Аполлон Мокрицкий, украинский живописец и педагог.
- 1880 — Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР († 1951).
- 1904 — Павел Черенков, советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1958).
- 1911 — Щербаненко, итальянский писатель украинского происхождения.
- 1912 — Игорь Муратов, украинский поэт, переводчик, драматург.
- 1940 — Владимир Симоненко, украинский джазовый пианист, музыковед
- 1987 — Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".
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