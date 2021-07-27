27 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

27 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

В этот день празднуют День рождения гамбургера.

Какой сегодня день

27 июля — в мире отмечают День рождения гамбургера, День "Возьми свое растение с собой на прогулку".

День рождения гамбургера

Гамбургер — сочетание котлеты с разрезанной булочкой, является чисто американской идеей, на авторство которой есть несколько претендентов.

Так, в 1855 году Чарли Нагрин из штата Висконсин торговал гамбургскими стейками на местной ярмарке. Покупатели не очень покупали их, ведь потреблять их на ходу было неудобно, поэтому Чарли положил котлету между двумя ломтями хлеба и назвал свое творение гамбургером.

В том же году братья Фрэнк и Чарльз Менчес из штата Огайо поехали продавать свиные колбаски на ярмарку в город, который назывался Гамбург, когда свинина закончилась, братья приобрели говядину и сделали из нее котлеты, которые вложили между ломтями хлеба и назвали в честь города Гамбург, в котором их продавали.

Жители Оклахомы утверждают, что первый гамбургер именно с булочкой, а не с хлебом, изготовил их земляк Оскар Билби. 4 июля 1891 года, в День независимости США, он соединил котлеты на гриле с булочками, которые испекла его жена.

Согласно данным библиотеки Конгресса США, владелец фургона закусочной на колесах Луис Лессинг — 27 июля 1900 года в Нью — Хейвене продал рабочему, который очень спешил, говяжью котлету между разрезанной булочкой, добавив к ней листок салата и соус. Именно 27 июля в мире принято отмечать День рождения гамбургера.

Сегодня гамбургеры можно легко приобрести во многих заведениях торговли, и они являются чрезвычайно популярными среди потребителей.

День "Возьмите свое комнатное растение на прогулку"

27 июля каждого года отмечается нетипичный и неофициальный праздник — День "Возьмите свое комнатное растение на прогулку", которое внедрили Томас и Рут Рой.

Целью праздника является — сближение со своими комнатными растениями, поскольку ученые доказали, что разговоры с растениями положительно влияют на их состояние. Другой вариант празднования — переместить растение, например, в более солнечное место, таким образом изменив его среду обитания.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Петр, Степан, Федор.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

27 июля православные чтят память апостола Акилы.

Апостол Акила

Был учеником апостола Павла и епископом в Гераклее. До крещения жил вместе с женой своей в Италии, а затем переселился в Коринфа. Там к ним на ночлег остановился апостол Павел и научил их Христовой вере и крестил.

Апостол Акила проповедовал слово Божие в Азии, Ахаи и Ираклии. Его жена старательно помогала мужу в проповедническом служении. Потерпев немало напастей, они были мученически убиты неверными.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Считалось, что 27 июля на свет выходит нечистая сила в виде молнии, поэтому старались без особой надобности не покидать свои дома во время грозы.

Была распространена примета, согласно которой именно 27 июля нужно обязательно задобрить Полевого — духа, который живет в поле. Это необходимо для того, чтобы он защищал посевы от непогоды. Для этого 27 июля готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы.

Приметы:

Если день дождливый, то еще неделю будет дождь лить.

27 июля природа обладает особой целебной силой, поэтому этот день лучше провести за городом, в лесу или в парке. Особенно удачные в этот день путешествия и дальние поездки.

Сон с 26 на 27 июля вещий, но ничего важного он не несет. В сновидении, увиденном днем 27 июля, вам приснился ваш враг.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя лениться, но заниматься тяжелой работой тоже нельзя. Ремонт, копание в земле лучше отложить.

Нельзя ссориться и конфликтовать.

Нельзя на этот день планировать важные дела, потому что есть риск, что они не принесут ожидаемого результата.

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

Что произошло в этот день

1586 — английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые завез в Королевство Англия табак с американской колонии в Вирджинии.

1672 — гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой у Четвертиновки.

1675 — османы штурмом взяли Збараж.

1694 — актом парламента основан Банк Англии.

1834 (15 июля по Юлианскому календарю) — открыт Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) Обучение в Киевском университете начали первые 62 студента.

1890 — застрелился голландский художник Винсент ван Гог.

1900 — американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.

1921 — Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.

1936 — создан Институт истории Украины.

1991 — в Киеве создан Союз офицеров Украины.

2002 — "Скниловская трагедия" (во время авиашоу на Скниловском аэродроме (Львов) потерпел катастрофу самолет Су-27, убив 77 и ранив более 400 человек), крупнейшая в истории катастрофа на авиашоу.

2006 — Intel представил первый процессор линейки Core 2.

2012 — открылись XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне.

Кто родился в этот день

1824 — Александр Дюма (сын), французский писатель (драматург, прозаик, поэт), член Французской академии.

1843 — Владимир Хиляк, украинский писатель.

1853 — Владимир Короленко, писатель и общественный деятель.

1912 — Олег Лысяк, украинский прозаик, драматург, журналист.

1929 — Иван Гнатюк, украинский поэт, прозаик, переводчик.

1931 — Ада Рыбачук, художник-монументалист, скульптор и график. Вместе с Владимиром Мельниченко является автором замурованной "Стены Памяти» на Байковом кладбище.

1935 — Владимир Юрчишин, украинский художник-график, мастер книжного оформления.

1965 — Наталья Половинка, украинская актриса, певица, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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