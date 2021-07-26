26 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине празднуют День парашютиста.
Какой сегодня день
26 июля в мире отмечают День парашютиста, День эсперанто и Международный день сохранения мангровых экосистем, День "в один голос", День "Все или ничего" или День крайностей, День дяди и тети.
День эсперанто
Эсперанто — искусственно созданный международный язык, который должен был стать международным языком. Он должен был остановить вражду между различными нациями и совместить мирный мир в единое целое. Сейчас его используют в цифровом мире.
С целью популяризации интернационального языка в мире создан специальный праздник — День эсперанто, который отмечается ежегодно 26 июля. Именно в этот день в далеком 1887 году в свет вышел первый учебник по эсперанто.
День парашютиста
26 июля каждого года в Украине отмечается неофициальный профессиональный праздник — День парашютиста (скайдайвера), который начали праздновать в 1930 году.
Изобретателем парашюта называют Леонардо да Винчи. Эскизы устройства он нарисовал еще в 1485 году. Британский парашютист Адриан Николас доказал этот факт в 2000 году, построив парашют по рисункам да Винчи и осуществив на нем успешное приземление.
Парашют в современном виде появился благодаря Луи-Себастьян Ленорман в конце 18 века.
День ангела сегодня
День ангела (именины) празднуют: Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
26 июля православные чтят собор Архангела Гавриила.
Архангел Гавриил
Собор Архангела Гавриила отмечается ежегодно 26 июля на честь даты освящения Константинопольского храма, построенного в 17 веке в честь святого.
Архангел Гавриил -посланець Господа, сообщил Святой Деве и всему человечеству о рождении Иисуса Христа, спас Богородицу от замыслов Ирода и тому подобное.
Архангела Гавриила считают покровителем посланцев, дипломатов, телефона, радио и телевидения. И
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- По народному календарю эта дата была переломной и считалась серединой лета. По обычаю, первый сноп жала старшая женщина в семье. Этот сноп украшали лентами и с песнями несли домой и ставили в красный угол под иконы. Верили, что именинный сноп обладает целебной силой, солому из него давали больному скоту.
Приметы:
- Если погода сухая, то осень будет теплой, а если дождливая, то в снопах хлеб прорастет.
- Темные облака на небе свидетельствуют об изменении погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро будут осадки.
- Если рожь достигло, то можно отправляться в лес и собирать подберезовики.
- Рыба хвостом бьет — к хорошей погоде.
Что нельзя делать в этот день
- Скучать и ссориться. Конфликты в этот день могут обеспечить неприятности на четыре месяца.
- Трудно работать без особой надобности.
- Ходить в баню — могут начаться проблемы с деньгами.
- Ходите осторожно, если три раза споткнетесь, когда будете переступать порог, то лучше из дома не выходить.
Что произошло в этот день
- 1600 — городу Горохов (Волынь) было предоставлено Магдебургское право.
- 1648 — в Староконстантинове казацкие полки во главе с Максимом Кривоносом разбили польское войско Яремы Вишневецкого.
- 1657 — Иван Выговский избран на Чигиринской рады новым гетманом до времени совершеннолетия Юрия Хмельницкого.
- 1708 — по приказу гетмана Ивана Мазепы возле Белой Церкви казнен полковник Василий Кочубей, за измену в пользу Петра I.
- 1709 — Петр I после победы в Полтавской битве прибывает в Киев, где пробыл месяц.
- 1887 — в Варшаве опубликован первый учебник международного языка эсперанто "Международный языкъ"
- 1925 — первый полет первого советского пассажирского самолета "К-1" конструктора Константина Калинина.
- 1929 — в СССР на экраны выходит фильм Александра Довженко "Арсенал".
- 1946 — в УССР создано Общество охраны природы.
- 1951 — в Новгороде найдены первые Берестяные грамоты.
- 1995 — представители 15 стран Евросоюза подписали Конвенцию о создании Европола — организации, призванной координировать действия полиции стран ЕС в борьбе с преступностью.
- 1998 — компании Circuit City I Good Guys анонсировали новый стандарт цифрового видео — Digital Video Express (DIVX), как альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).
Кто родился в этот день
- 1791 — Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, пианист, дирижер, композитор и педагог. Младший сын композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В 1808-1838 жил и работал во Львове.
- 1856 — Бернард Шоу, ирландский драматург и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1925.
- 1875 — Юнг Карл Густав, швейцарский психиатр, философ.
- 1931 — Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАНУ
- 1943 — Мик Джаггер, рок-музыкант (The Rolling Stones), автор 41 хитов за период 1964-89 гг., Обладатель 5 золотых дисков, рыцарь Британской империи.
- 1964 — американская актриса Сандра Баллок.
- 1967 — Джейсон Стэтхэм, британский актер.
- 1973 — Кейт Бекинсейл, британская актриса.
- 1993 — Тейлор Момсен — американская актриса, рок-певица и модель. Стала известной благодаря роли Дженни Хамфри в сериале "Сплетница". Фронт-вумен пост-гранж группы "The Pretty Reckless".
Читайте также: 27 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции