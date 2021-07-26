26 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

26 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине празднуют День парашютиста.

Какой сегодня день

26 июля в мире отмечают День парашютиста, День эсперанто и Международный день сохранения мангровых экосистем, День "в один голос", День "Все или ничего" или День крайностей, День дяди и тети.

День эсперанто

Эсперанто — искусственно созданный международный язык, который должен был стать международным языком. Он должен был остановить вражду между различными нациями и совместить мирный мир в единое целое. Сейчас его используют в цифровом мире.

С целью популяризации интернационального языка в мире создан специальный праздник — День эсперанто, который отмечается ежегодно 26 июля. Именно в этот день в далеком 1887 году в свет вышел первый учебник по эсперанто.

День парашютиста

26 июля каждого года в Украине отмечается неофициальный профессиональный праздник — День парашютиста (скайдайвера), который начали праздновать в 1930 году.

Изобретателем парашюта называют Леонардо да Винчи. Эскизы устройства он нарисовал еще в 1485 году. Британский парашютист Адриан Николас доказал этот факт в 2000 году, построив парашют по рисункам да Винчи и осуществив на нем успешное приземление.

Парашют в современном виде появился благодаря Луи-Себастьян Ленорман в конце 18 века.

День ангела сегодня

День ангела (именины) празднуют: Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

26 июля православные чтят собор Архангела Гавриила.

Архангел Гавриил

Собор Архангела Гавриила отмечается ежегодно 26 июля на честь даты освящения Константинопольского храма, построенного в 17 веке в честь святого.

Архангел Гавриил -посланець Господа, сообщил Святой Деве и всему человечеству о рождении Иисуса Христа, спас Богородицу от замыслов Ирода и тому подобное.

Архангела Гавриила считают покровителем посланцев, дипломатов, телефона, радио и телевидения. И

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

По народному календарю эта дата была переломной и считалась серединой лета. По обычаю, первый сноп жала старшая женщина в семье. Этот сноп украшали лентами и с песнями несли домой и ставили в красный угол под иконы. Верили, что именинный сноп обладает целебной силой, солому из него давали больному скоту.

Приметы:

Если погода сухая, то осень будет теплой, а если дождливая, то в снопах хлеб прорастет.

Темные облака на небе свидетельствуют об изменении погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро будут осадки.

Если рожь достигло, то можно отправляться в лес и собирать подберезовики.

Рыба хвостом бьет — к хорошей погоде.

Что нельзя делать в этот день

Скучать и ссориться. Конфликты в этот день могут обеспечить неприятности на четыре месяца.

Трудно работать без особой надобности.

Ходить в баню — могут начаться проблемы с деньгами.

Ходите осторожно, если три раза споткнетесь, когда будете переступать порог, то лучше из дома не выходить.

Что произошло в этот день

1600 — городу Горохов (Волынь) было предоставлено Магдебургское право.

1648 — в Староконстантинове казацкие полки во главе с Максимом Кривоносом разбили польское войско Яремы Вишневецкого.

1657 — Иван Выговский избран на Чигиринской рады новым гетманом до времени совершеннолетия Юрия Хмельницкого.

1708 — по приказу гетмана Ивана Мазепы возле Белой Церкви казнен полковник Василий Кочубей, за измену в пользу Петра I.

1709 — Петр I после победы в Полтавской битве прибывает в Киев, где пробыл месяц.

1887 — в Варшаве опубликован первый учебник международного языка эсперанто "Международный языкъ"

1925 — первый полет первого советского пассажирского самолета "К-1" конструктора Константина Калинина.

1929 — в СССР на экраны выходит фильм Александра Довженко "Арсенал".

1946 — в УССР создано Общество охраны природы.

1951 — в Новгороде найдены первые Берестяные грамоты.

1995 — представители 15 стран Евросоюза подписали Конвенцию о создании Европола — организации, призванной координировать действия полиции стран ЕС в борьбе с преступностью.

1998 — компании Circuit City I Good Guys анонсировали новый стандарт цифрового видео — Digital Video Express (DIVX), как альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Кто родился в этот день

1791 — Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, пианист, дирижер, композитор и педагог. Младший сын композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В 1808-1838 жил и работал во Львове.

1856 — Бернард Шоу, ирландский драматург и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1925.

1875 — Юнг Карл Густав, швейцарский психиатр, философ.

1931 — Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАНУ

1943 — Мик Джаггер, рок-музыкант (The Rolling Stones), автор 41 хитов за период 1964-89 гг., Обладатель 5 золотых дисков, рыцарь Британской империи.

1964 — американская актриса Сандра Баллок.

1967 — Джейсон Стэтхэм, британский актер.

1973 — Кейт Бекинсейл, британская актриса.

1993 — Тейлор Момсен — американская актриса, рок-певица и модель. Стала известной благодаря роли Дженни Хамфри в сериале "Сплетница". Фронт-вумен пост-гранж группы "The Pretty Reckless".

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