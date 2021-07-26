Тина Кунаки в стрингах ошарашила идеальной фигурой

Модель показала роскошный плоский животик и ножки.
Жена французского актера Венсана Касселя — Тина Кунаки похвасталась идеальной фигурой.
В своем Instagram модель запостила селфи, которое сделала в ванной. 24-летняя знаменитость предстала перед зеркалом в зеленой футболке и черных стрингах. Тина похвасталась роскошным плоским животиком и аппетитными бедрами.
"Не удалось найти подпись", — оставила в комментариях Кунаки.
Со своей стороны, пользователи засыпали красавицу комплиментами.
- Это незаконно
- Потрясающая
- Твое тело — огонь
- Так нравишься
Напомним, не так давно Тина Кунаки в прозрачном купальнике засветила обнаженную грудь. Модель снялась в пикантной фотосессии.