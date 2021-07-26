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Тина Кунаки в стрингах ошарашила идеальной фигурой

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Тина Кунаки в стрингах ошарашила идеальной фигурой

instagram.com/tinakunakey

Модель показала роскошный плоский животик и ножки.

Жена французского актера Венсана КасселяТина Кунаки похвасталась идеальной фигурой.

В своем Instagram модель запостила селфи, которое сделала в ванной. 24-летняя знаменитость предстала перед зеркалом в зеленой футболке и черных стрингах. Тина похвасталась роскошным плоским животиком и аппетитными бедрами.

© instagram.com/tinakunakey
instagram.com/tinakunakey

"Не удалось найти подпись", — оставила в комментариях Кунаки.

Со своей стороны, пользователи засыпали красавицу комплиментами.

  • Это незаконно
  • Потрясающая
  • Твое тело — огонь
  • Так нравишься

Напомним, не так давно Тина Кунаки в прозрачном купальнике засветила обнаженную грудь. Модель снялась в пикантной фотосессии.