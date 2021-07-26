Путешествие в пещеры: лечение солью и польза от спелеотерапии

В пещерах можно устроить и информационный детокс.

ТСН.Тиждень отправился в путешествие в пещеры и исследовал, почему спуститься под землю не только интересно, но и полезно для организма — говорится в сюжете.

Лечение солью: подробности

Город Соледар приглашает туристов посетить шахту. В будни здесь до сих пор добывают соль. А в выходные — милости просим — на экскурсию и спелеотерапию. Полтора часа в соляной шахте равен эффекту, как от курса из 15 ингаляций. И здесь стерильно. Поэтому можно все трогать. А захотелось солененького, просто лизните стену.

Увидеть 17 млрд тонн соли можно за 350 гривен. Но если для вас это далековато, лизнуть соль можно и рядом с вашим городом — не в шахте, а в обычной комнате. Сначала такие комнаты строились на завод, где было вредное производство и в санаториях.

А вот популярной и доступной для каждого спелеотерапия стала всего каких-то два-три года назад. Говорят, соль еще и лечит. А все потому, что соль бактерицидное. Один сеанс равен трем дням на море. Такое оздоровление стоит 120 гривны за сеанс для взрослых, для детей — 100. Это 45 минут в самой соляной комнате, плюс угощение кислородной пенкой.

Детокс от шума в пещерах

А теперь отправляемся к центру земли. Наверное, вы даже не замечаете, но город постоянно буквально взывает нам в уши. На относительно спокойной улице Киева шумометр показывает 90 децибел. Ученые говорят, такой шум может разрушать нашу центральную нервную систему. Поэтому следует отправиться под землю. К примеру, там есть самая большая пещера в Европе и пятая по величине в мире — Оптимистическая, где до 260 километров ходов.

В пещере понимаешь, что темнота нужна человеку. Но в городе ее не сыскать. Даже ночная квартира наполнена миганием сенсоров на приборах и огнями улиц. Постоянный свет мегаполисов — это второй фактор, лишает мозг человека настоящего отдыха. Ученые уже во весь голос кричат о световом загрязнении, из-за которого даже телескопы слепнут.

Также читайте В Николаеве откроют для туристов старинные пещеры-каменоломни: почему веками их прятали от общественности

Стрелка децибелметра останавливается на отметке около 20. Это буквально оздоравливает нашу сенсорную систему. Здесь вы действительно можете отдохнуть от криков города, не смолкает 24 часа в сутки. А еще, когда будете вылезать из пещеры, обратите внимание на запахи. Так ярко вы точно давно их не испытывали.

После такого подземного, отдыха ваш взгляд на мир точно изменится, поэтому берите удобную обувь, надевайте вещи, которых не жалко. Устройте себе настоящий светло, энерго- и шумодетокс.

Читайте также:

Новости недели: путешествие в пещеры - почему спуститься под землю не только интересно, но и полезно для организма

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку