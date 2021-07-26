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В придачу к смертоносным наводнениям, в Индии произошел камнепад: есть жертвы

В придачу к смертоносным наводнениям, в Индии произошел камнепад: есть жертвы

Associated Press

Погибшие были туристами.

В индийском штате Химачал-Прадеш случился камнепад.

Об этом информирует Tribune India.

Жертвами стали минимум девять человек. 

Погибшие были туристами из других штатов Индии. Также несколько человек получили травмы, для их эвакуации вызвали вертолет.

В результате атаки стихии также был разрушен мост через реку Баспа.

Заметим, что с июня по сентябрь в Индии ежегодно традиционно наблюдается сезон дождей, который сопровождается сходом селей и камнепадами. 

Напомним, что ранее сообщалось, что минимум 110 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в индийском штате Махараштра, что на западе страны.

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