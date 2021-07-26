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Стало светло как днем: над Норвегией пролетел крупный метеорит

Стало светло как днем: над Норвегией пролетел крупный метеорит

youtube.com/channel/EpicPigWarrior

Обломки метеорита могли упасть в лесу.

В ночь на 25 июля на юге Норвегии было замечено падение крупного метеорита. 

Об этом пишет телеканал Euronews.

Вспышка от его сгорания в атмосфере была столь сильной, что окрестности на несколько секунд оказались озарены почти дневным светом. 

По предварительной информации, скорость падения небесного тела, достигала 15-20 километров в секунду. Падение метеорита состоялось около часу ночи по местному времени. 

Он мог упасть в лесной местности в 60 километрах к западу от Осло.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

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