Стало светло как днем: над Норвегией пролетел крупный метеорит

Обломки метеорита могли упасть в лесу.
В ночь на 25 июля на юге Норвегии было замечено падение крупного метеорита.
Об этом пишет телеканал Euronews.
Вспышка от его сгорания в атмосфере была столь сильной, что окрестности на несколько секунд оказались озарены почти дневным светом.
По предварительной информации, скорость падения небесного тела, достигала 15-20 километров в секунду. Падение метеорита состоялось около часу ночи по местному времени.
Meteor in norway today pic.twitter.com/sAKVvbHgg2— playwell Depy (@depyvfx) July 25, 2021
Он мог упасть в лесной местности в 60 километрах к западу от Осло.
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
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