Мексика предложила создать в Америке аналог Евросоюза

Президент Мексики инициирует создание латиноамериканского "Евросоюза".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал страны Латинской Америки создать аналог Европейского Союза.

Об этом сообщает Xinhua.

"Предложение... создать нечто похожее на Европейский Союз, но привязано к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности", — заявил Обрадор.

Он призвал Организацию американских государств (куда, кроме стран Латинской Америки входят США и Канада) стать "действительно независимой организацией".

Обрадор считает, что нужно идти к "новому сосуществования" всех стран Америки, ведь модель, "навязанная более двух веков назад исчерпана и не имеет будущего".

Как на такое предложение отреагировали другие страны Латинской Америки, пока неизвестно. Условно их можно разделить на два лагеря — те, которые в большей или меньшей степени сотрудничают с США, и яркие антагонисты Вашингтона, как, скажем, Куба или Венесуэла.

Напомним, что в США отменили контракты на строительство стены на границе с Мексикой.

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