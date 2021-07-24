Заря - Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

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В воскресенье, 25 июля, бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ луганская "Заря" в первом для себя матче нового сезона померится силами с "Александрией".
Поединок 1-го тура Премьер-лиги состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье. Начало - в 19:30.
На ТСН Проспорт будет доступна прямая видеотрансляция встречи.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
1 тур
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Воскресенье, 25 июля / 19:30
Запорожье. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляція - УНИАН ТБ
|СТАТИСТИКА МАТЧА