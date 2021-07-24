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Заря - Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

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Заря - Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

ФК Заря

Смотрите поединок стартового тура Чемпионата Украины на нашем сайте.

В воскресенье, 25 июля, бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ луганская "Заря" в первом для себя матче нового сезона померится силами с "Александрией".

Поединок 1-го тура Премьер-лиги состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье. Начало - в 19:30.

На ТСН Проспорт будет доступна прямая видеотрансляция встречи.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
1 тур
Емблема ФК «Зоря Луганськ»
Воскресенье, 25 июля / 19:30
Запорожье. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляція - УНИАН ТБ		 Емблема ФК «Олександрія ФК»
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