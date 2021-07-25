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Беларусь — на первом месте в Европе по количеству заключенных

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Беларусь — на первом месте в Европе по количеству заключенных

Associated Press

На втором месте — Турция, на третьем — Россия.

Стамбульская Академия уголовного права опубликовала статистику о количестве людей за решеткой на сто тысяч населения в разных странах.

Беларусь — первая в Европе в этом списке. На каждые 100 тысяч человек там приходится 354 заключенных. На втором месте — Турция (335), на третьем — Россия (331).

Согласно информации Академии уголовного права, минимальное количество заключенных среди европейских стран в Исландии (33) и Норвегии (49).

В Украине этот показатель составляет 148 заключенных на 100 тыс. населения. В соседних Польше — 181, Венгрии — 169, Румынии — 116, Молдове — 182, Словакии — 190.

В Монако — 21 заключенный, а Сан-Марино всего 6 человек находятся за решеткой. В Ватикане вообще нет заключенных.

Ранее в Беларуси правозащитники назвали количество женщин-политзаключенных.

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