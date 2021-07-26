В США уверяют, что это будет высокопоставленный чиновник.
Во время саммита "Крымская платформа" в Украине будет представитель правительства США вместо президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Об этом заявил исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент, - информирует "Радио Свобода".
"От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.
Но сообщалось, что в связи с пандемией COVID-19 у президента США возникают сложности с международными визитами.
Напомним, на учредительный саммит Крымской платформы в Киев 23 августа, который даст старт деоккупации украинского полуострова, приедут 20 глав государств, правительств и министров иностранных дел. Уже подтвердили свое участие президенты Польши, Словакии и стран Балтии.
Крымская платформа — это площадка, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.