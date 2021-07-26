Байден и Харрис не посетят Киев во время "Крымской платформы" - СМИ

Байден и Харрис не посетят Киев во время "Крымской платформы" - СМИ

В США уверяют, что это будет высокопоставленный чиновник.

Во время саммита "Крымская платформа" в Украине будет представитель правительства США вместо президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Об этом заявил исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент, - информирует "Радио Свобода".

"От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.

Но сообщалось, что в связи с пандемией COVID-19 у президента США возникают сложности с международными визитами.

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Напомним, на учредительный саммит Крымской платформы в Киев 23 августа, который даст старт деоккупации украинского полуострова, приедут 20 глав государств, правительств и министров иностранных дел. Уже подтвердили свое участие президенты Польши, Словакии и стран Балтии.

Крымская платформа — это площадка, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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