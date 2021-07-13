Франция подтвердила свое участие в Крымской платформе: страну представит глава МИД

Французская сторона считает саммит хорошей идеей для возвращения вопроса Крыма в повестку дня.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан примет участие в саммите "Крымской платформы", а также будет присутствовать на праздновании 30-летия независимости Украины.
Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua.
По словам посла, Франция изначально поддерживает инициативу Крымской платформы, поэтому будет представлена на саммите который состоится в Киеве 23 августа текущего года.
"Мы это поддерживаем с самого начала. Мы считаем, что это хорошая идея вернуть на повестку дня вопрос незаконной аннексии Крыма. И скажем это еще раз, что Крым не является частью нормандского формата и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Жан-Ив Ле Дриан будет представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины", — заявил де Понсен.
Напомним, на учредительный саммит Крымской платформы в Киев 23 августа, который даст старт деоккупации украинского полуострова, приедут 20 глав государств, правительств и министров иностранных дел. Уже подтвердили свое участие президенты Польши, Словакии и стран Балтии.
Крымская платформа — это площадка, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.