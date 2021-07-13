Израиль хочет испытать свою вакцину против СOVID-19 на украинцах

Препарат протестуют на десятках тысяч добровольцев.
Третий этап клинических испытаний израильской вакцины Brilife проведут в Украине и Грузии. В декабре Институт биологических исследований успешно завершил первый этап испытаний и начал второй этап, который продолжается до сих пор.
Об этом сообщает The times of Israel.
Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал такое решение "замечательной новостью" и отметил, что благодаря такому сотрудничеству стране удастся завершить разработку вакцины и производить ее самостоятельно.
"Поскольку вакцины против COVID-19 первого поколения все чаще ставятся под угрозу быстрой мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро распространиться с низкой стоимостью для удовлетворения потребностей как развитого мира, так и развивающихся стран", — сказал Бени Ганц.
Напомним:
- Финальный третий этап испытаний израильской вакцины от коронавируса BriLife запланирован с привлечением 30 000 добровольцев.
- Также правительство Израиля предлагает построить в стране завод по производству вакцин от COVID-19. Предложение вынесут на одно из ближайших заседаний кабинета министров.